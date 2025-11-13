РУ
телерадиокомплекс президента РК
    03:59, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Армении определены сроки начала строительства маршрута TRIPP

    Строительство маршрута TRIPP в Армении планируется начать во второй половине 2026 года. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе сессии парламента страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Армении определены сроки начала строительства маршрута TRIPP
    Фото: Armenpress

    — До конца этого года мы должны описать все детали на бумаге. Мы должны договориться в первой половине 2026 года, а во второй половине должны начать строительные работы, таков план, — отметил премьер-министр.

    По словам Пашиняна, железная дорога пройдет по маршруту, который существовал в советское время, поскольку строительство на другом участке невозможно.

    — Газопровод и линии электропередач пройдут по участку севернее, — добавил глава правительства.

    Премьер-министр подчеркнул, что процесс реализуется на основе принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции, взаимности и нерушимости границ, закрепленных в Вашингтонской декларации.

    Ранее сообщалось, что на армянскую станцию Айрум прибыл первый железнодорожный состав с казахстанской пшеницей, следовавший транзитом через территорию Азербайджана.

    Теги:
    Армения Транспорт Азербайджан Железная дорога
    Мирас Куандыков
    Мирас Куандыков
    Автор
