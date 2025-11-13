В Армении определены сроки начала строительства маршрута TRIPP

— До конца этого года мы должны описать все детали на бумаге. Мы должны договориться в первой половине 2026 года, а во второй половине должны начать строительные работы, таков план, — отметил премьер-министр.

По словам Пашиняна, железная дорога пройдет по маршруту, который существовал в советское время, поскольку строительство на другом участке невозможно.

— Газопровод и линии электропередач пройдут по участку севернее, — добавил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что процесс реализуется на основе принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции, взаимности и нерушимости границ, закрепленных в Вашингтонской декларации.

Ранее сообщалось, что на армянскую станцию Айрум прибыл первый железнодорожный состав с казахстанской пшеницей, следовавший транзитом через территорию Азербайджана.