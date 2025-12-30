Армения и США подпишут первый документ по проекту TRIPP в ближайшее время
Первый армяно-американский документ, связанный с реализацией инфраструктурного проекта TRIPP, планируется подписать в ближайшие дни или недели, сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, подводя итоги внешнеполитической деятельности страны за 2025 год, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, практическая фаза проекта, включая начало строительных работ, ожидается во второй половине 2026 года. При этом стороны подтвердили принципиальную позицию о разблокировании региональных коммуникаций с безусловным соблюдением суверенитета государств, их территориальной целостности и неприкосновенности границ.
Глава МИД РА подчеркнул, что первым реализуемым компонентом проекта, по предварительным оценкам, станет железнодорожное сообщение. Оно призвано обеспечить Армении устойчивый выход на международные рынки, а также расширить возможности для экспорта, импорта и транзитных перевозок — как для стран региона, так и для третьих государств, включая страны Центральной Азии и Европы.
Министр также сообщил, что с американской стороной продолжается активная работа по согласованию юридических рамок, распределению обязанностей и уточнению технических параметров проекта.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе парламентской сессии заявлял, что строительство маршрута TRIPP в стране может начаться во второй половине 2026 года. Он также сообщил о возможных вариантах передачи транспортного маршрута в аренду.