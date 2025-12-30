Армения и США подпишут первый документ по проекту TRIPP в ближайшее время

По его словам, практическая фаза проекта, включая начало строительных работ, ожидается во второй половине 2026 года. При этом стороны подтвердили принципиальную позицию о разблокировании региональных коммуникаций с безусловным соблюдением суверенитета государств, их территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Глава МИД РА подчеркнул, что первым реализуемым компонентом проекта, по предварительным оценкам, станет железнодорожное сообщение. Оно призвано обеспечить Армении устойчивый выход на международные рынки, а также расширить возможности для экспорта, импорта и транзитных перевозок — как для стран региона, так и для третьих государств, включая страны Центральной Азии и Европы.

Министр также сообщил, что с американской стороной продолжается активная работа по согласованию юридических рамок, распределению обязанностей и уточнению технических параметров проекта.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе парламентской сессии заявлял, что строительство маршрута TRIPP в стране может начаться во второй половине 2026 года. Он также сообщил о возможных вариантах передачи транспортного маршрута в аренду.