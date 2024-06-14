Государственный визит Президента Республики Корея в Казахстан: что пишут корейские СМИ

12 июня 2024 года состоялся государственный визит Президента Республики Корея Юн Сок Ёля в Казахстан. Страны подписали соглашение о сотрудничестве в области критических минералов, а также десятки других соглашений и меморандумов – договоренности, которые открывают новые перспективы для стратегического партнерства, объединяя богатые ресурсы Казахстана с инновационными технологиями Южной Кореи. О том, что пишут корейские СМИ, а также о постах Администрации президента Республики Корея в социальных сетях читайте в материале агентства Kazinform.

Yonhap: Южная Корея и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в области критических минералов

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник договорились о сотрудничестве в цепочке поставок критически важных минералов, начиная с разведки и разработки и заканчивая коммерциализацией, пишет Yonhap.

В ходе переговоров стороны подписали меморандум о сотрудничестве в цепочке поставок критических минералов, что открыло путь для всестороннего партнерства, охватывающего совместную разведку и конечное использование критических минералов.

- Две страны договорились укрепить цепочку поставок критических минералов, сочетая богатые минеральные ресурсы Казахстана с передовыми технологиями Южной Кореи, — сказал Юн Сок Ёль на совместной пресс-конференции.

Казахстан, являясь крупным производителем нефти и природного газа, обладает большими запасами урана, хрома, титана и редкоземельных металлов, что делает его важным партнером для производителей чипов и аккумуляторов Южной Кореи, пишет корейское информационное агентство.

Другие меморандумы включают совместную разведку и разработку месторождений лития, а также технологическое сотрудничество в области коммерциализации редких металлов между государственным и частным секторами.

Эти соглашения направлены на развитие партнерства, охватывающего весь цикл разведки, добычи и переработки ключевых минералов, включая литий, и предоставление корейским компаниям приоритет в разработке экономически целесообразных минералов.

Лидеры двух стран также договорились сотрудничать в энергетическом секторе, подписав соглашения о сотрудничестве в области энергетики, возобновляемых источников энергии и модернизации старых электростанций.

Для поддержки участия корейских компаний в крупных инфраструктурных проектах финансовые учреждения двух стран подписали меморандум о взаимопонимании в области финансов.

Кроме того, страны договорились сотрудничать в новых областях, включая изменение климата, технологии, образование, туризм и обмены между людьми.

Во время саммита президенты обсудили пути реализации инициативы Сеула «К-Silk Road Cooperation», направленной на соединение инновационных возможностей Южной Кореи с ресурсами и потенциалом развития Центральной Азии.

Юн пояснил инициативу Сеула «К-Silk Road Cooperation» и план проведения саммита Южная Корея-Центральная Азия, в свою очередь Токаев выразил полную поддержку этим инициативам.

Касым-Жомарт Токаев сказал, что государственный визит Юн Сок Ёля в Казахстан демонстрирует, что двусторонние отношения вышли на новый уровень, и пообещал дальше развивать связи в различных областях.

- Более 700 корейских компаний успешно работают в Казахстане, — цитирует Токаева корейское агентство. - Мы заинтересованы в расширении сотрудничества в области инфраструктуры, промышленности, финансов, энергетики, экологии, автомобилестроения, космоса, ИИ и электроники.

Ранее премьер-министр Республики Корея Хан Док Су заявил, что страны Центральной Азии являются «ключевыми партнерами» для Южной Кореи, так как обладают изобилием ресурсов, включая природный газ и критически важные минералы.

Yonhap: Юн призывает к расширению экономического сотрудничества с Казахстаном

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в среду заявил, что Южной Корее и Казахстану необходимо расширить сферу экономических связей за пределы их традиционного фокуса на автомобильном и ресурсном секторах, включив в нее цепочки поставок критически важных минералов и инфраструктурные проекты, сообщает Yonhap.

- С момента установления дипломатических отношений в 1992 году Казахстан стал крупнейшим торговым партнером и местом для инвестиций Южной Кореи в Центральной Азии, — сказал Юн в программной речи.

- Южная Корея и Казахстан должны дальше расширять горизонты экономического сотрудничества, учитывая их взаимодополняющие промышленные структуры, — добавил он.

Южная Корея является четвертым по величине инвестором и пятым по величине торговым партнером Казахстана. Южная Корея занимает значительную долю на автомобильном рынке Казахстана, в то время как импортирует из Казахстана нефть и минералы, такие как уран.

- Южная Корея, как страна с технологиями переработки и востребованных отраслей, должна укреплять сотрудничество в цепочке поставок критических минералов, — сказал президент Южной Кореи.

Корейские компании рассматривают инвестиционные возможности в разведке, добыче и развитии инфраструктуры в Казахстане, который обладает значительными запасами нефти, природного газа и ключевых минералов, необходимых для аккумуляторов и чипов.

Он также выразил надежду на увеличение участия корейских компаний в крупных инфраструктурных проектах Казахстана в транспортном и энергетическом секторах благодаря их проверенным строительным возможностям.

- Как производственная держава, Южная Корея может стать ключевым партнером в стратегии развития производства Казахстана за пределами автомобильного сектора, — сказал он.

Форум собрал около 300 бизнес-делегатов из двух стран, в результате чего было подписано 24 меморандума о взаимопонимании, охватывающих такие области, как критические минералы, энергетику, инфраструктуру, финансирование, технологии и другие.

Также по случаю визита Министерство транспорта объявило, что Air Astana возобновит прямой авиарейс между Астаной и Инчхоном, который был приостановлен с 2020 года из-за пандемии, начиная с субботы, пишет корейское информационное агентство.

Yonhap: Южная Корея подписывает десятки соглашений и меморандумов о взаимопонимании с Казахстаном

Южная Корея и Казахстан подписали более 30 соглашений, пообещав сотрудничать в таких областях, как критические минералы, энергетика и реагирование на изменение климата, сообщает Yonhap.

После саммита в Астане Юн и Токаев присутствовали на церемонии подписания 11 меморандумов о взаимопонимании. Дополнительно 24 меморандума и документа были подписаны во время бизнес-форума с участием компаний и правительств обеих стран.

- Государственный визит президента помог укрепить экономическое сотрудничество с Казахстаном в различных областях, включая энергетику, инфраструктуру и критически важные минералы, и создал благоприятные условия для участия корейских компаний в бизнес-проектах в Казахстане, — сообщили в администрации президента Республики Корея.

Korea.net: Президент Юн пообещал укрепить стратегические связи с Казахстаном

Президент Юн Сок Ёль 11 июня заявил: «Для достижения нашей цели стать глобальным ключевым государством Центральная Азия, включая Казахстан, является важным и ключевым партнером для сотрудничества», пишет портал Korea.net.

Он сделал это заявление на мероприятии с этническими корейцами (коре-ин, коре-сарам) в Центральной Азии.

Президент Юн похвалил их за труд и пообещал укреплять связь среди членов глобальной корейской диаспоры и активно поддерживать развитие таких сообществ.

- Значение Центральной Азии в геополитике и геоэкономике растет, - добавил он. - Мы просим помощи у наших соотечественников, чтобы Корея и Центральная Азия могли продолжать совместную работу в области энергетики, минералов, инфраструктуры и цифрового культурного сотрудничества.

Reuters: Южная Корея и Казахстан подписали соглашения по минералам, так как Сеул стремится диверсифицировать цепочку поставок

Международное агентство Reuters пишет, что Южная Корея заключила соглашения, позволяющие её компаниям проводить разведку критических минералов в Казахстане, так как родина крупных производителей чипов и ведущего автопроизводителя Hyundai стремится диверсифицировать свои цепочки поставок.

Южная Корея является домом для производителей полупроводников и пятого по величине автопроизводителя в мире Hyundai Motor Group, который активно развивает электрификацию. Стабильные поставки минералов считаются решающими, так как страна испытывает недостаток природных ресурсов и является одним из крупнейших в мире покупателей энергии.

Юн сказал, что соглашение было заключено «в рамках стремления стать глобальным ключевым государством», при этом политика роста Казахстана «важнее, чем когда-либо, в условиях сложных глобальных кризисов и неопределенности».

Администрация президента Республики Корея

- Южная Корея и Казахстан, следуя принципам сотрудничества, интеграции и творчества в рамках инициативы «К-Silk Road» между Кореей и Центральной Азией, будут развивать стратегическое партнерство между двумя странами в более взаимовыгодное и ориентированное на будущее сотрудничество, - говорится в посте Х.

Под постом в социальной сети X президента Республики Корея пользователи желают хорошей поездки и высказывают поддержку президенту.

Также в соцсети Facebook президентская администрация поделилась примерно девятью постами, посвященными поездке в Казахстан.

Одно из видео с концерта в Астане подписано как «Ариран, прозвучавший в Казахстане» (ариран – народная корейская песня).

Под данным постом один из пользователей написал такой комментарий: «Высоко оцениваю представителей культуры и артистов Казахстана», другой же написал о том, что поддерживает великолепные отношения между двумя странами. Под другими постами также можно увидеть различные комментарии, например: «Республика Корея и Казахстан будут идти вместе, гармонично сочетая свои сильные стороны, чтобы создать еще более светлое и благополучное будущее. Я поддерживаю это начинание».