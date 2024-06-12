Корея является одним из пяти крупнейших инвесторов Казахстана, сообщил Касым-Жомарт Токаев, выступая с совместным заявлением после двусторонних переговоров с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сегодня знаменательный день в летописи казахско-корейской дружбы. Мы придаем особое значение этому государственному визиту главы Кореи. Это говорит о высоком уровне двусторонних отношений. Я очень ценю сотрудничество между нашими странами. Сегодня мы договорились о дальнейшем развитии нашего расширенного стратегического партнерства. Мы определили новые направления взаимодействия. Главное, что мы всегда солидарны друг с другом, — сказал Глава государства.

Президент Казахстана подчеркнул важность сотрудничества двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах.