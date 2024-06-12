Корея является одним из пяти крупнейших инвесторов Казахстана — Касым-Жомарт Токаев
Корея является одним из пяти крупнейших инвесторов Казахстана, сообщил Касым-Жомарт Токаев, выступая с совместным заявлением после двусторонних переговоров с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Сегодня знаменательный день в летописи казахско-корейской дружбы. Мы придаем особое значение этому государственному визиту главы Кореи. Это говорит о высоком уровне двусторонних отношений. Я очень ценю сотрудничество между нашими странами. Сегодня мы договорились о дальнейшем развитии нашего расширенного стратегического партнерства. Мы определили новые направления взаимодействия. Главное, что мы всегда солидарны друг с другом, — сказал Глава государства.
Президент Казахстана подчеркнул важность сотрудничества двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
— Корея является одним из пяти крупнейших инвесторов Казахстана. До прошлого года объем привлеченных инвестиций из этой страны достиг 9,6 млрд долларов. Обе стороны заинтересованы в увеличении этого показателя. В Казахстане функционируют более 700 компаний с корейским капиталом. Например, можно отметить такие гигантские корпорации, как Samsung, Hyundai, KIA, LOTTE, Doosan, Cosco. Они успешно работают в нашей стране, — сказал Касым-Жомарт Токаев.