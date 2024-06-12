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    13:09, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Корея является одним из пяти крупнейших инвесторов Казахстана — Касым-Жомарт Токаев

    Корея является одним из пяти крупнейших инвесторов Казахстана — Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    Корея является одним из пяти крупнейших инвесторов Казахстана, сообщил Касым-Жомарт Токаев, выступая с совместным заявлением после двусторонних переговоров с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Сегодня знаменательный день в летописи казахско-корейской дружбы. Мы придаем особое значение этому государственному визиту главы Кореи. Это говорит о высоком уровне двусторонних отношений. Я очень ценю сотрудничество между нашими странами. Сегодня мы договорились о дальнейшем развитии нашего расширенного стратегического партнерства. Мы определили новые направления взаимодействия. Главное, что мы всегда солидарны друг с другом, — сказал Глава государства.

    Президент Казахстана подчеркнул важность сотрудничества двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

    — Корея является одним из пяти крупнейших инвесторов Казахстана. До прошлого года объем привлеченных инвестиций из этой страны достиг 9,6 млрд долларов. Обе стороны заинтересованы в увеличении этого показателя. В Казахстане функционируют более 700 компаний с корейским капиталом. Например, можно отметить такие гигантские корпорации, как Samsung, Hyundai, KIA, LOTTE, Doosan, Cosco. Они успешно работают в нашей стране, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстан Сотрудничество Касым-Жомарт Токаев Корея Интеграция и партнерство
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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