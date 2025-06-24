АНПЗ опроверг слухи о причастности к возгоранию камыша

ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» сообщило, что в период с 13 по 19 июня предприятие функционировало в стабильном технологическом режиме. Аварийных отключений и производственных сбоев не зафиксировано.

Согласно информации РГП «Казгидромет», с 13 по 16 июня в городе преобладал юго-западный ветер. По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, 13 июня в 13:50 на территории государственного природного резервата «Акжайык», расположенного в 15 километрах от села Еркинкала, зарегистрировано возгорание камыша.

С ночи 16 июня направление ветра изменилось на северное и северо-западное — со стороны города в сторону завода.

- В это время предприятие также продолжало работу в стабильном режиме. Аварийных или нештатных ситуаций в производственном процессе зафиксировано не было. Распространяемая в социальной сети и отдельных СМИ информация о причастности ТОО «АНПЗ» к возгоранию камыша и загрязнению воздуха не соответствует действительности. Призываем представителей СМИ и общественность доверять исключительно официальным источникам информации, - проинформировали в АНПЗ.





В настоящее время предприятие продолжает работу в штатном режиме. Перебоев в производственном процессе нет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что причиной пожара в природном резервате «Акжайык» мог стать человеческий фактор.

Аким Атырауской области Серик Шапкенов отметил, что оснований для введения режима чрезвычайной ситуации из-за камышового пожара на данный момент нет.

Тушение пожара в природном резервате «Акжайык» продолжается.