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    20:25, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    АНПЗ опроверг слухи о причастности к возгоранию камыша

    С 13 по 19 июня завод осуществлял свою деятельность строго в соответствии с установленными нормативами: выбросов загрязняющих веществ или сбросов на факельную систему не производилось. Об этом официально заявили в пресс-службе АНПЗ, передает агентство Kazinform.

    АНПЗ
    Фото с сайта АНПЗ

    ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» сообщило, что в период с 13 по 19 июня предприятие функционировало в стабильном технологическом режиме. Аварийных отключений и производственных сбоев не зафиксировано.

    Согласно информации РГП «Казгидромет», с 13 по 16 июня в городе преобладал юго-западный ветер. По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, 13 июня в 13:50 на территории государственного природного резервата «Акжайык», расположенного в 15 километрах от села Еркинкала, зарегистрировано возгорание камыша.

    С ночи 16 июня направление ветра изменилось на северное и северо-западное — со стороны города в сторону завода.

     

    -  В это время предприятие также продолжало работу в стабильном режиме. Аварийных или нештатных ситуаций в производственном процессе зафиксировано не было. Распространяемая в социальной сети и отдельных СМИ информация о причастности ТОО «АНПЗ» к возгоранию камыша и загрязнению воздуха не соответствует действительности. Призываем представителей СМИ и общественность доверять исключительно официальным источникам информации, - проинформировали в АНПЗ. 

    В настоящее время предприятие продолжает работу в штатном режиме. Перебоев в производственном процессе нет.

    Напомним, ранее мы сообщали о том, что причиной пожара в природном резервате «Акжайык» мог стать человеческий фактор.

    Аким Атырауской области Серик Шапкенов отметил, что оснований для введения режима чрезвычайной ситуации из-за камышового пожара на данный момент нет. 

    Тушение пожара в природном резервате «Акжайык» продолжается

    Теги:
    Атырауская область Атырау Пожар Происшествия, ЧС Экология
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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