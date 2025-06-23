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    22:00, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Тушение пожара продолжается в природном резервате «Акжайык»

    Пожар в камышовых зарослях природного резервата «Акжайык», расположенного в Атырау, до сих пор не потушен. Охваченная огнём территория продолжает тлеть, передает корреспондент агентства Kazinform.

    резерват «Акжайык» близ Атырау
    Фото: ДЧС Атырауской области

    По словам акима города Атырау Шакира Кейкина, спасателям и военнослужащим, задействованным в ликвидации возгорания на территории резервата, оказывается всесторонняя поддержка.

    - Для пожарных и специалистов, участвующих в тушении камыша, организовано трёхразовое горячее питание ежедневно. Также обеспечена доставка топлива и горюче-смазочных материалов для специальной техники, - сообщил Шакир Кейкин.

    К тушению пожара в резервате привлечены 30 военнослужащих из территориальной оборонной бригады Атырауской области.

    - В соответствии с распоряжением Западного регионального командования было принято решение направить 30 военнослужащих из воинской части №99246, входящей в состав территориальной обороны Атырауской области, на помощь пожарным. Личный состав совместно с сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям области приступил к активной борьбе с огнём, - отметил командир батальона территориальной обороны Руслан Спанов.

    Согласно заявлению сотрудника департамента полиции Атырауской области Бекзата Шапагата, территория резервата находится под усиленным контролем.

    - На территории природного резервата «Акжайык» введён запрет на рыболовство и нахождение посторонних лиц. В настоящее время 13 сотрудников полиции осуществляют круглосуточное патрулирование. Патрули оснащены одним дроном и четырьмя служебными автомобилями, - сообщил Бекзат Шапагат.

    Напомним, ранее мы сообщали о том, что причиной пожара в природном резервате «Акжайык» мог стать человеческий фактор.

    Аким Атырауской области Серик Шапкенов отметил, что оснований для введения режима чрезвычайной ситуации из-за камышового пожара на данный момент нет.

    Теги:
    Атырауская область Пожар Регионы
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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