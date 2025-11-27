РУ
телерадиокомплекс президента РК
    23:34, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Англия готовится ввести туристический сбор

    Британские мэры получат право вводить туристический налог, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Англия готовится ввести туристический сбор
    Фото: x.com / @MayorofLondon

    Правительство Великобритании намерено наделить английских мэров полномочиями взимать плату с туристов, ночующих в отелях, гостевых домах и других средствах размещения.

    Собранные средства планируется направлять на развитие общественного транспорта, модернизацию инфраструктуры и поддержку туристического сектора. Инициативу активно продвигали мэр Лондона Садик Хан и мэр Манчестера Энди Бернхэм.

    Введение такого сбора позволит Англии приблизиться к системам Шотландии и Уэльса, где аналогичные сборы заработают в следующем году. Подобная практика уже действует в Нью-Йорке, Париже и Милане.

    В прошлом году иностранные туристы совершили около 42,6 млн поездок в Великобританию и потратили примерно 32,5 млрд фунтов, проведя более 293 млн ночей в стране.

    Ожидается, что новый налог поможет лучше подготовиться к проведению чемпионата Европы по футболу 2028 года, а также улучшить состояние наиболее загруженных и популярных городских пространств.

    Бизнес, местные сообщества и другие заинтересованные стороны смогут высказать свое мнение о механизме сбора в ходе 12-недельной консультации.

    Новая мера также может снизить риск повторения ситуации в Бирмингеме, одном из крупнейших городов Великобритании, который в 2023 году фактически объявил о банкротстве, признав невозможность исполнения своих обязательств.

