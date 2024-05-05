Британец пакистанского происхождения в третий раз подряд стал мэром Лондона

Нынешний мэр Лондона, представитель оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Садик Хан, переизбран на эту должность и займет ее в третий раз, передает собственный корреспондент агентства Kazinform

В результате голосования, окончательные итоги которого стали известны в субботу, Садик Хан получил 43,9% голосов, а его ближайшая соперница – кандидат от правящей Консервативной партии Сьюзан Холл – набрала 32,7%. Таким образом он стал первым в истории мэром Лондона, избранным на эту должность в третий раз.

В ходе своей предвыборной кампании Садик Хан обещал сделать постоянным бесплатное питание во всех государственных начальных школах Лондона. Он также обещал заморозить тарифы на проезд в столичном общественном транспорте по крайней мере до 2025 года и построить 40 тысяч единиц социального жилья к концу текущего десятилетия.

По итогам местных выборов, состоявшихся на всей территории Англии 2 мая, лейбористы значительно усилили свои позиции, а теряющие популярность консерваторы утратили множество мест в советах английских регионов. Подсчет голосов продолжается и окончательные итоги станут известны в понедельник.

Парламентские выборы в Великобритании должны состояться во второй половине этого года. Опросы общественного мнения предвещают разгромное поражение Консервативной партии, может быть еще более значительное, чем в 1997 году. После этого проигрыша, консерваторы самостоятельно смогли сформировать правительство только через восемнадцать лет - в 2015 году.

Кто такой Садик Хан

53-летний Садик Хан родился в британской столице, в семье Амануллы и Сехрун, которые эмигрировали в Великобританию из Пакистана в 1968 году. Он – пятый из восьми детей в семье (семи сыновей и дочери).

Садик Хан уже в школе заинтересовался политикой и вступил в Лейбористскую партию в возрасте 15 лет. В 2005 году он выставил свою кандидатуру на пост депутата парламента и победил на выборах, став одним из пяти представителей этнических меньшинств, избранных в парламент в том году.

В 2009-м Садик Хан стал министром транспорта в правительстве лейбористов и первым членом кабинета мусульманского вероисповедания. Тогда в Палате общин британского парламента было всего четверо депутатов-мусульман. В 2016 году он сменил Бориса Джонсона на посту мэра Лондона, а в 2021-м был переизбран. Он – первый мусульманин, ставший мэром столицы.

Отметим, ранее Kazinform писал о том, как выходцы из Азии стали политическими тяжеловесами в Великобритании.