Один из крупнейших городов Великобритании объявил о своем банкротстве

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Городской совет Бирмингема, один из крупнейших местных органов власти Великобритании, фактически объявил о своем банкротстве после того, как сигнализировал об отсутствии ресурсов для покрытия расходов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Теперь администрация Бирмингема, ответственная за управление городского бюджета в размере 3,2 млрд фунтов стерлингов, не сможет брать на себя новые финансовые обязательства, кроме тех, которые оказываются в рамках государственных услуг, включая защиту уязвимых групп населения.

Свое сложное финансовое положение власти города объяснили необходимостью выплат компенсаций по судебным искам о равной оплате труда мужчин и женщин в сумме до 760 млн фунтов стерлингов и бюджетным дефицитом, который в настоящее время составляет около 87 млн фунтов стерлингов.

«Временный финансовый директор городского совета Фиона Гринвей подготовила отчет в соответствии со статьей 114 (3) Закона о местном самоуправлении, который подтверждает, что городской совет не располагает достаточными ресурсами для покрытия расходов на равную оплату труда и в настоящее время не имеет никаких других возможностей для выполнения этого обязательства», - говорится в заявлении городского совета Бирмингема.

По сообщению газеты The Guardian, по меньшей мере 26 британских органов власти могут объявить о своем фактическом банкротстве в ближайшие два года.