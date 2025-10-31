18:20, 30 Октябрь 2025 | GMT +5
Амина Жумабекова взяла «серебро» юношеских Азиатских игр
Представительница команды Казахстана по джиу-джитсу Амина Жумабекова стала второй на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В финале весовой категории до 57 килограммов нашей спортсменке противостояла Чве Сыльби из Южной Кореи.
Казахстанка в решающей схватке уступила сопернице и завоевала серебряную медаль Азиады.
Ранее сообщалось, что боксеры Жумагали Нурмахан и Досжан Жумакан завоевали «золото» юношеской Азиады по боксу, Арман Мырсабит стал серебряным призером.