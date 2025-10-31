Амина Жумабекова взяла «серебро» юношеских Азиатских игр

В финале весовой категории до 57 килограммов нашей спортсменке противостояла Чве Сыльби из Южной Кореи.

Казахстанка в решающей схватке уступила сопернице и завоевала серебряную медаль Азиады.

Ранее сообщалось, что боксеры Жумагали Нурмахан и Досжан Жумакан завоевали «золото» юношеской Азиады по боксу, Арман Мырсабит стал серебряным призером.