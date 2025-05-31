Алматинцы возложили цветы к памятнику жертвам голода

В церемонии возложения цветов к памятнику жертвам голода 1931-1933 годов, которая прошла в сквере Карагайлы, участвовали аким Алматы Дархан Сатыбалды, общественные деятели, родные и близкие репрессированных, а также представители молодежных организаций.

Участники мероприятия почтили память жертв политических репрессий и голода минутой молчания, и возложили цветы к мемориалу.

— Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать человеческий и гражданский долг нашим предкам, погибшим во времена репрессий и голода. Эта минута молчания - знак памяти, уважения и извлечения уроков. Наш долг - помнить о тяжелых страницах прошлого, сохраняя единство и мир, — сказал Дархан Сатыбалды.

Фото: акимат Алматы

31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода. В этот день Президент страны Касым-Жомарт Токаев посетил Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР». Глава государства возложил цветы к мемориалу и почтил память павших минутой молчания.

В своей речи Президент подчеркнул важность сохранения исторической памяти и рассказал о работе Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, созданной пять лет назад. За это время были тщательно изучены документы государственных и ведомственных архивов, в результате чего удалось реабилитировать более 300 тысяч человек, подвергшихся преследованиям по политическим мотивам. Кроме того, с более чем 2,5 миллиона архивных материалов снят гриф секретности.

Глава государства также обратился к молодежи.

Корреспондент Kazinform изучил, сколько жертв политических репрессий было, сколько из них реабилитированы и что было сделано за более чем 30 лет работы в этой области.