РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:29, 31 Май 2025 | GMT +5

    Алматинцы возложили цветы к памятнику жертвам голода

    В Алматы почтили память жертв политических репрессий и голода, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматинцы возложили цветы к памятнику жертвам голода
    Фото: акимат Алматы

    В церемонии возложения цветов к памятнику жертвам голода 1931-1933 годов, которая прошла в сквере Карагайлы, участвовали аким Алматы Дархан Сатыбалды, общественные деятели, родные и близкие репрессированных, а также представители молодежных организаций.

    Участники мероприятия почтили память жертв политических репрессий и голода минутой молчания, и возложили цветы к мемориалу.

    — Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать человеческий и гражданский долг нашим предкам, погибшим во времена репрессий и голода. Эта минута молчания - знак памяти, уважения и извлечения уроков. Наш долг - помнить о тяжелых страницах прошлого, сохраняя единство и мир, — сказал Дархан Сатыбалды.

    Алматинцы возложили цветы к памятнику жертвам голода
    Фото: акимат Алматы

    31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода. В этот день Президент страны Касым-Жомарт Токаев посетил Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР». Глава государства возложил цветы к мемориалу и почтил память павших минутой молчания.

    В своей речи Президент подчеркнул важность сохранения исторической памяти и рассказал о работе Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, созданной пять лет назад. За это время были тщательно изучены документы государственных и ведомственных архивов, в результате чего удалось реабилитировать более 300 тысяч человек, подвергшихся преследованиям по политическим мотивам. Кроме того, с более чем 2,5 миллиона архивных материалов снят гриф секретности.

    Глава государства также обратился к молодежи.

    Корреспондент Kazinform изучил, сколько жертв политических репрессий было, сколько из них реабилитированы и что было сделано за более чем 30 лет работы в этой области.

    Теги:
    Регионы Память День памяти жертв политических репрессий Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают