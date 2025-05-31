Президент Казахстана: Память о миллионах безвинных жертв тоталитаризма священна
Устранять «белые пятна» истории – наш священный долг перед прошлыми и будущими поколениями. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на мероприятии, посвященном памяти жертв политических репрессий и голода, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
- В последние годы в этом направлении проводится комплексная работа. Пять лет назад была сформирована Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Большая группа экспертов и ученых на протяжении трех лет тщательно изучала документы государственных и ведомственных архивов. В результате было реабилитировано свыше 300 тысяч человек, подвергнутых преследованиям по политическим мотивам. Снят гриф секретности с более чем 2,5 миллиона материалов. На основе документов, исследованных комиссией, опубликован 72-томный сборник. Также издан двенадцатитомник с делами, заведенными в период репрессий в отношении деятелей Алашорды. В ходе подготовки этого труда были введены в научный оборот ранее не публиковавшиеся документы, - сказал Президент.
При Архиве Президента открыт специальный центр, занимающийся изучением материалов политических репрессий ХХ века. Туда передано 700 тысяч дел, которые прежде были секретными.
- Это действительно масштабная работа, которая в Казахстане никогда раньше не проводилась. Стоит отметить, что в других странах такие объемные исследования до сих пор не осуществлены. Это результат упорного труда. Выражаю искреннюю признательность всем гражданам, в том числе членам Комиссии, активно участвовавшим в исследовательской деятельности. Их труд непременно будет удостоен высоких наград. Сейчас ученые систематизируют и упорядочивают собранную информацию. Эта работа очень важна для будущего нашей нации, - заявил Глава государства.
Как подчеркнул К. Токаев, нужно изучать и знать историю своего народа.
- Это аксиома. Без глубокого знания национальной истории и, самое главное, без должного ее понимания невозможно рассчитывать на объективность суждений о современных политических тенденциях. Память о миллионах безвинных жертв тоталитаризма священна. Здесь не может быть каких-либо исторических интерпретаций, и, тем более, оправдания антигуманной и, по своей сути, порочной государственной политики того периода времени. Вместе с тем не следует субъективно, предвзято политизировать историю, использовать ее в качестве инструмента реализации разного рода деструктивных планов, распространения популистских идей. В нашем обществе должна присутствовать высокая гражданская ответственность. Репрессии и голод – это трагедия не только казахского народа, хотя мы очень сильно пострадали, пожалуй, больше всех, но и большинства народов бывшего советского государства. Поэтому крайне важно извлечь эти горькие уроки из прошлого, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись. Наш народ – хранитель уникального культурного кода цивилизации Великой степи. Это помогло нам выстоять и сохранить человеческое достоинство во времена судьбоносных вызовов. Следуя идеалам солидарности, гуманизма, братства, наши предки протянули руку помощи всем пострадавшим в годы жестокого лихолетья. Именно поэтому сегодня в основе нашей общенациональной идентичности лежат такие ценности, как взаимопомощь, ответственность, толерантность, - подчеркнул Президент.