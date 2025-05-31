Президент Казахстана: Память о миллионах безвинных жертв тоталитаризма священна

- В последние годы в этом направлении проводится комплексная работа. Пять лет назад была сформирована Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Большая группа экспертов и ученых на протяжении трех лет тщательно изучала документы государственных и ведомственных архивов. В результате было реабилитировано свыше 300 тысяч человек, подвергнутых преследованиям по политическим мотивам. Снят гриф секретности с более чем 2,5 миллиона материалов. На основе документов, исследованных комиссией, опубликован 72-томный сборник. Также издан двенадцатитомник с делами, заведенными в период репрессий в отношении деятелей Алашорды. В ходе подготовки этого труда были введены в научный оборот ранее не публиковавшиеся документы, - сказал Президент.

При Архиве Президента открыт специальный центр, занимающийся изучением материалов политических репрессий ХХ века. Туда передано 700 тысяч дел, которые прежде были секретными.

- Это действительно масштабная работа, которая в Казахстане никогда раньше не проводилась. Стоит отметить, что в других странах такие объемные исследования до сих пор не осуществлены. Это результат упорного труда. Выражаю искреннюю признательность всем гражданам, в том числе членам Комиссии, активно участвовавшим в исследовательской деятельности. Их труд непременно будет удостоен высоких наград. Сейчас ученые систематизируют и упорядочивают собранную информацию. Эта работа очень важна для будущего нашей нации, - заявил Глава государства.

Как подчеркнул К. Токаев, нужно изучать и знать историю своего народа.