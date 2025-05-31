Касым-Жомарт Токаев: Нам нужен широкий, панорамный взгляд на историю

- Но, к сожалению, это происходит сплошь и рядом. Еще недавно безудержно восхвалявшиеся исторические персонажи по мановению пера так называемых ученых становятся антигероями. И наоборот, имена заклейменных позором политических деятелей усилиями пропагандистов становятся популярными, организаторы и исполнители репрессивной кампании превращаются в народных героев. Мы должны помнить имена безвинно репрессированных государственных и общественных деятелей, ученых и врачей, а также их родственников, включая жен. Но прошлое, каким бы трагическим оно ни было, не должно стать препятствием к развитию и прогрессу нашего народа. Нельзя постоянно жить прошлым, воспринимая современные реалии через призму ушедших эпох. Нам нужен широкий, панорамный взгляд на историю. Нужно освобождаться от комплекса жертвы, ведь постоянно смотреть назад – это проявление слабости, - заявил Президент Казахстана.

Как отметил Глава государства, на пути к Независимости и суверенитету наш народ преодолел множество трудностей и вызовов.

- Поэтому в сознании нашего общества незыблемым и сакральным должен стать постулат «Независимость превыше всего». Важно как зеницу ока беречь наше общенациональное единство и укреплять государственность. Еще раз повторяю: помнить о прошлом, чтить его – правильно, однако мы должны идти только вперед и стремиться к лучшему будущему. Сегодня мы уверенно идем вперед, претворяя в жизнь национальную стратегию, осуществляя масштабные реформы для построения Справедливого Казахстана. Три года назад в результате общенационального референдума была обновлена Конституция, что заложило прочный фундамент для дальнейшего поступательного прогресса страны. Мы кардинально переформатировали политическую систему, усилив полномочия Парламента и подотчетность Правительства. Был создан Конституционный Суд, значительно расширены возможности для участия граждан в принятии государственных решений. Важным шагом, который повысил доверие общества к власти, стало введение прямой выборности сельских и районных акимов, - сказал К. Токаев.

Проведены системные реформы для утверждения верховенства закона и порядка, защиты прав женщин и обеспечения безопасности детей. Парламент принял соответствующие законы на эту тему.

- Это лишь часть большой работы по всесторонней модернизации страны. Впереди еще большая работа. Самое главное, реформы изменили политический менталитет нашей нации. Происходит обновление общественного сознания. Об этом ярко свидетельствует общенациональный проект «Таза Қазақстан», который получил всенародную поддержку и воспринят в качестве долгосрочной стратегии. Сегодня мы вместе строим справедливое государство и гармоничное общество, и каждый гражданин вносит свой вклад в это дело. Люди поверили в реальность перемен, став движущей силой созидательных преобразований, - подчеркнул К. Токаев.

По словам Главы государства, в Казахстане формируется новая политическая и избирательная культура, при которой плюрализм мнений гармонично сочетается с единством целей и устремлений. Постепенно уходят в прошлое иждивенческие настроения и привычка к критиканству. Сегодня в почете трудолюбие, стремление к знаниям и прогрессу. Вышел на первый план принцип «Закон и Порядок». Другими словами, благодаря проводимым реформам обретает зримые очертания новое качество нашей нации. И мы продолжим вместе идти этой дорогой, укрепляя общенациональную идентичность и закаляя наше единство, - сказал Президент.

Глава государства также обратился к молодежи.