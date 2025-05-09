РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:45, 09 Май 2025 | GMT +5

    Алматинцы пронесли огромный флаг Казахстана в честь героев ВОВ

    В Алматы в рамках празднования 80-летия Победы прошла памятная акция «Батырларға тағзым», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматинцы пронесли огромный флаг Казахстана в честь героев ВОВ
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Мероприятие было организовано ветеранскими объединениями при поддержке акимата города и собрало множество людей, пришедших отдать дань уважения и почтить память героев-казахстанцев — участников войны, тружеников тыла и всех, кто внес неоценимый вклад в Победу.

    Колонну участников акции «Батырларға тағзым» возглавили военный духовой оркестр, рота почетного караула и представители ветеранских организаций.

    Один из организаторов акции от общественных объединений ветеранов, генерал-лейтенант, председатель РОО «Совет генералов РК» Бексултан Сарсеков подчеркнул важность преемственности поколений.

    — Как всем известно, в этом году исполняется 80 лет Победы в Великой Отечественной войне, в которой Казахстан внес огромный вклад. На фронт было отправлено более 1,2 млн наших бойцов — наших дедов, отцов. Вернулись лишь 600 тысяч. Сегодня наше поколение считает своим долгом не забывать тех, кто отдал жизнь во имя свободы и победы, во имя того, что сегодня мы живём в светлом и независимом Казахстане. Мы должны помнить этих людей, — сказал он.

    Маршрут акции пролегал по улице Гоголя – от Центрального парка культуры и отдыха до парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Завершилась акция торжественным возложением цветов к Вечному огню у Мемориала Славы, где в исполнении оркестра прозвучали военные мелодии.

    Алматинцы пронесли огромный флаг Казахстана в честь героев ВОВ
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным акимата города, в акции приняли участие более 30 тысяч алматинцев.

    Особую атмосферу в ходе шествия создавали 10 тематических растяжек с надписью «Батырларға тағзым!», украшенных национальным орнаментом и юбилейной символикой, посвященной 80-летию Великой Победы.

    В оформлении колонн использовали 500 государственных флагов, а для участников подготовили 10 тысяч казахстанских флажков и 20 тысяч патриотических лент «Жеңіс лентасы». В организации мероприятия приняли участие 500 волонтеров. Ярким моментом стало развертывание молодежью огромного государственного флага размером 14 на 7 метров.

    https://www.inform.kz/ru/shou-dronov-v-chest-80-letiya-pobedi-obrazi-geroev-vov-poyavyatsya-v-nebe-almati-7ef958
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Отметим, что на сегодня в Алматы проживает 21 ветеран Великой Отечественной войны. В преддверии 80-летия Победы во всех восьми районах города открылись аллеи ветеранов ВОВ.

    Сегодня в честь 80-летия Победы в Алматы состоятся масштабные праздничные мероприятия. Концертная программа на главной сцене парка 28 гвардейцев-панфиловцев продлится до 21:00.

    В 19:00 на телебашне Кок-Тобе начнется мультимедийное поздравление с Днем Победы с именами известных казахстанцев - героев Великой Отечественной войны как дань памяти казахстанских героев, имена которых золотыми буквами вписаны в летопись Великой Победы.

    В 21:00 на площади Абая алматинцев и гостей города ждет уникальное световое шоу – масштабное представление с участием свыше 500 дронов. 

    Песни Победы также прозвучат под открытым небом 10 и 11 мая в парке 28 гвардейцев-панфиловцев.

    Теги:
    80-летие Победы День Победы Алматы Победа
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают