Алматинцы пронесли огромный флаг Казахстана в честь героев ВОВ

Мероприятие было организовано ветеранскими объединениями при поддержке акимата города и собрало множество людей, пришедших отдать дань уважения и почтить память героев-казахстанцев — участников войны, тружеников тыла и всех, кто внес неоценимый вклад в Победу.

Колонну участников акции «Батырларға тағзым» возглавили военный духовой оркестр, рота почетного караула и представители ветеранских организаций.

Один из организаторов акции от общественных объединений ветеранов, генерал-лейтенант, председатель РОО «Совет генералов РК» Бексултан Сарсеков подчеркнул важность преемственности поколений.

— Как всем известно, в этом году исполняется 80 лет Победы в Великой Отечественной войне, в которой Казахстан внес огромный вклад. На фронт было отправлено более 1,2 млн наших бойцов — наших дедов, отцов. Вернулись лишь 600 тысяч. Сегодня наше поколение считает своим долгом не забывать тех, кто отдал жизнь во имя свободы и победы, во имя того, что сегодня мы живём в светлом и независимом Казахстане. Мы должны помнить этих людей, — сказал он.

Маршрут акции пролегал по улице Гоголя – от Центрального парка культуры и отдыха до парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Завершилась акция торжественным возложением цветов к Вечному огню у Мемориала Славы, где в исполнении оркестра прозвучали военные мелодии.

Фото: Александр Павский / Kazinform

По данным акимата города, в акции приняли участие более 30 тысяч алматинцев.

Особую атмосферу в ходе шествия создавали 10 тематических растяжек с надписью «Батырларға тағзым!», украшенных национальным орнаментом и юбилейной символикой, посвященной 80-летию Великой Победы.

В оформлении колонн использовали 500 государственных флагов, а для участников подготовили 10 тысяч казахстанских флажков и 20 тысяч патриотических лент «Жеңіс лентасы». В организации мероприятия приняли участие 500 волонтеров. Ярким моментом стало развертывание молодежью огромного государственного флага размером 14 на 7 метров.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Отметим, что на сегодня в Алматы проживает 21 ветеран Великой Отечественной войны. В преддверии 80-летия Победы во всех восьми районах города открылись аллеи ветеранов ВОВ.

Сегодня в честь 80-летия Победы в Алматы состоятся масштабные праздничные мероприятия. Концертная программа на главной сцене парка 28 гвардейцев-панфиловцев продлится до 21:00.

В 19:00 на телебашне Кок-Тобе начнется мультимедийное поздравление с Днем Победы с именами известных казахстанцев - героев Великой Отечественной войны как дань памяти казахстанских героев, имена которых золотыми буквами вписаны в летопись Великой Победы.

В 21:00 на площади Абая алматинцев и гостей города ждет уникальное световое шоу – масштабное представление с участием свыше 500 дронов.

Песни Победы также прозвучат под открытым небом 10 и 11 мая в парке 28 гвардейцев-панфиловцев.