В Алматы отпраздновали 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Собравшиеся почтили память погибших воинов-казахстанцев минутой молчания. После чего аким города, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и их родственники, военнослужащие, представители правоохранительных органов, общественные деятели и жители города возложили цветы к Мемориалу Славы.

Ерболат Досаев поздравил фронтовиков с праздником, выразил им благодарность за героизм, проявленный на полях сражений и на трудовом фронте, пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Фото: акимат Алматы

Ветераны и их близкие в ходе встречи поблагодарили руководство города за внимание, а также пожелали жителям Алматы и всем казахстанцам мира и добра.

Они делились своими воспоминаниями, читали стихотворения и пели военные песни.

Возложив цветы к Вечному огню, аким Алматы Ерболат Досаев с ветеранами войны и их родными прошли по Аллее ветеранов Отечественной войны. В ходе неформального общения с фронтовиками Ерболат Досаев выразил искреннюю признательность за их подвиг и отметил, что каждый из них - живое воплощение силы духа, верности Родине и мужества, которым гордится вся страна.

Фото: акимат Алматы

В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев для жителей и гостей города была организована полевая кухня, организован праздничный концерт фронтовых песен и музыкальных произведений послевоенных лет в исполнении казахстанских артистов.

В День Победы в Алматы также прошли церемонии возложения цветов к мемориальным доскам, монументам и памятникам Б. Момышулы, Т. Бигельдинова, С. Нурмагамбетова, С. Луганского, А. Шарипова, а также мемориалам «Вечная память сынам Отчизны», «Могила неизвестного солдата» и «Вечная слава героям, павшим в боях за Родину».

В годы войны на фронт были призваны 1,2 млн казахстанцев. Боевыми орденами и медалями были награждены свыше 100 тысяч воинов из Казахстана, более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза.

Фото: акимат Алматы

В настоящее время в Алматы проживает 21 ветеран Великой Отечественной войны. В преддверии 80-летия Победы во всех восьми районах города открылись аллеи ветеранов Великой Отечественной войны. В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев было высажено 29 именных деревьев высотой 6 метров породы липа. Всего на открытых аллеях было высажено 200 лип.

Сегодня в честь 80-летия Победы в Алматы состоятся масштабные праздничные мероприятия. Концертная программа на главной сцене парка 28 гвардейцев-панфиловцев продлится до 21:00. В 19:00 на телебашне Кок-Тобе начнется мультимедийное поздравление с Днем Победы с именами известных казахстанцев - героев Великой Отечественной войны как дань памяти казахстанских героев, имена которых золотыми буквами вписаны в летопись Великой Победы. В 21:00 на площади Абая алматинцев и гостей города ждет уникальное световое шоу – масштабное представление с участием свыше 500 дронов. Песни Победы также прозвучат под открытым небом 10 и 11 мая в парке 28 гвардейцев-панфиловцев.