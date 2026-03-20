РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:40, 20 Март 2026 | GMT +5

    Алматы готовится к Наурызу: праздничное настроение в кадре

    Алматы активно готовится к встрече Наурыз мейрамы. Фотокорреспондент агентства Kazinform прогулялся по улицам города и запечатлел весеннее настроение горожан и атмосферу приближающегося праздника.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В городе уже несколько дней стоит солнечная погода, чувствуется настоящая весна и праздничное настроение. Люди постепенно меняют зимнюю одежду на более легкую, а на улицах все чаще можно увидеть горожан в национальных костюмах — это еще раз напоминает о приближении главного весеннего праздника.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    На лицах — улыбки, дети играют в парках, родители отдыхают на лавочках и наслаждаются теплом. Город живет в спокойном ритме и словно готовится к празднику вместе с жителями.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Тем временем на центральных улицах и площадях уже устанавливаются тематические инсталляции, появляются праздничные баннеры и декоративные элементы с национальными орнаментами. Украшаются витрины магазинов и территории крупных торговых центров.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    На площадях уже звучит музыка — артисты проводят репетиции к праздничным концертам, которые пройдут сразу в нескольких точках. С 14 марта в городе стартовали культурно-массовые мероприятия в рамках Наурызнамы.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Одним из самых ярких событий стало массовое исполнение кюев с участием 11 500 юных домбристов: они одновременно сыграли произведения казахской музыкальной классики и вошли в Казахстанскую книгу рекордов. 

    Более 11 тысяч домбристов выступили на масштабном флешмобе в Алматы
    Фото: РСК Алматы

    В этом году праздничная программа объединит более 200 мероприятий по всему городу.

    Основные площадки Наурыза разместятся на площади Астана, площади Абая, а также на пешеходных участках проспекта Жібек жолы и улицы Панфилова — именно здесь прогулялся наш фотограф.

    Фото: Александр Павский / Kazinform
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В последние годы празднование Наурыза в нашей стране приобрело особый размах и современный формат. И этот год не стал исключением.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В течение десяти дней, в рамках программы «Наурызнама», жители и гости мегаполиса смогут окунуться в атмосферу весеннего обновления: посетить выставки мастеров и ремесленников, спектакли и концерты, творческие мастер-классы и поэтические вечера, принять участие в благотворительных акциях, молодежных фестивалях, интеллектуальных играх, спортивных состязаниях по национальным видам спорта и увлекательных конкурсах.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Каждый день посвящен отдельной теме — от Көрісу күні и Дня благотворительности до Дня национальной одежды и Дня обновления.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    21–23 марта главные площади Алматы превратятся в центр весеннего настроения, культуры и ярких эмоций. Гостей ждут концертные выступления, театрализованные постановки, выставки, интерактивные зоны и праздничные угощения. 

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Таким образом, Алматы погружается в атмосферу предвкушения Наурыз мейрамы.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Город наполняется улыбками, весенним настроением и ожиданием главного события весны, когда каждый сможет почувствовать тепло традиций, радость обновления и единение с родной культурой.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    О том, как изменилось празднование Наурыза за последние десятилетия, читайте по ссылке.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане стартовала общенациональная декада Наурызнама.

    Для справки по празднованию Наурыза — во всех регионах Казахстана заработала платформа Digital Nauryz. 

    Фото: Александр Павский / Kazinform
    Фото: Александр Павский / Kazinform

     

    Теги:
    Праздник Регионы Наурыз Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают