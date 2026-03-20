Алматы готовится к Наурызу: праздничное настроение в кадре

В городе уже несколько дней стоит солнечная погода, чувствуется настоящая весна и праздничное настроение. Люди постепенно меняют зимнюю одежду на более легкую, а на улицах все чаще можно увидеть горожан в национальных костюмах — это еще раз напоминает о приближении главного весеннего праздника.

Фото: Александр Павский / Kazinform

На лицах — улыбки, дети играют в парках, родители отдыхают на лавочках и наслаждаются теплом. Город живет в спокойном ритме и словно готовится к празднику вместе с жителями.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Тем временем на центральных улицах и площадях уже устанавливаются тематические инсталляции, появляются праздничные баннеры и декоративные элементы с национальными орнаментами. Украшаются витрины магазинов и территории крупных торговых центров.

Фото: Александр Павский / Kazinform

На площадях уже звучит музыка — артисты проводят репетиции к праздничным концертам, которые пройдут сразу в нескольких точках. С 14 марта в городе стартовали культурно-массовые мероприятия в рамках Наурызнамы.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Одним из самых ярких событий стало массовое исполнение кюев с участием 11 500 юных домбристов: они одновременно сыграли произведения казахской музыкальной классики и вошли в Казахстанскую книгу рекордов.

Фото: РСК Алматы

В этом году праздничная программа объединит более 200 мероприятий по всему городу.

Основные площадки Наурыза разместятся на площади Астана, площади Абая, а также на пешеходных участках проспекта Жібек жолы и улицы Панфилова — именно здесь прогулялся наш фотограф.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

В последние годы празднование Наурыза в нашей стране приобрело особый размах и современный формат. И этот год не стал исключением.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В течение десяти дней, в рамках программы «Наурызнама», жители и гости мегаполиса смогут окунуться в атмосферу весеннего обновления: посетить выставки мастеров и ремесленников, спектакли и концерты, творческие мастер-классы и поэтические вечера, принять участие в благотворительных акциях, молодежных фестивалях, интеллектуальных играх, спортивных состязаниях по национальным видам спорта и увлекательных конкурсах.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Каждый день посвящен отдельной теме — от Көрісу күні и Дня благотворительности до Дня национальной одежды и Дня обновления.

Фото: Александр Павский / Kazinform

21–23 марта главные площади Алматы превратятся в центр весеннего настроения, культуры и ярких эмоций. Гостей ждут концертные выступления, театрализованные постановки, выставки, интерактивные зоны и праздничные угощения.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Таким образом, Алматы погружается в атмосферу предвкушения Наурыз мейрамы.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Город наполняется улыбками, весенним настроением и ожиданием главного события весны, когда каждый сможет почувствовать тепло традиций, радость обновления и единение с родной культурой.

Фото: Александр Павский / Kazinform

О том, как изменилось празднование Наурыза за последние десятилетия, читайте по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Казахстане стартовала общенациональная декада Наурызнама.

Для справки по празднованию Наурыза — во всех регионах Казахстана заработала платформа Digital Nauryz.

Фото: Александр Павский / Kazinform