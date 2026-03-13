РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:24, 12 Март 2026 | GMT +5

    Digital Nauryz: на одной платформе объединили информацию о праздничных мероприятиях по всему Казахстану

    В преддверии праздника Наурыз Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан запускает онлайн-платформу Digital Nauryz, которая объединит информацию о праздничных мероприятиях по всей стране, передает Kazinform со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. 

    Фото: gov.kz

    Напомним, 2026 год в Казахстане объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта, и запуск Digital Nauryz станет одним из символов технологических изменений и цифровой трансформации страны.

    Платформа создана на базе государственного портала GOV.KZ и будет работать с 14 по 23 марта, объединяя в едином цифровом пространстве анонсы мероприятий, новости и прямые трансляции праздничных событий.

    На сайте представлены региональные разделы всех областей Казахстана, благодаря чему пользователи могут узнавать о мероприятиях в конкретных городах и регионах, знакомиться с итоговыми материалами, а также переходить к онлайн-трансляциям и публикациям в средствах массовой информации.

    Платформа поддерживает несколько языков и оснащена функцией перевода на основе искусственного интеллекта, что делает информацию доступной для максимально широкой аудитории.

    Запуск проекта формирует единое цифровое пространство празднования Наурыза, где традиции весеннего обновления объединяются с современными технологиями.

    Для удобства пользователей на официальных интернет-ресурсах государственных органов размещен единый баннер, ведущий на платформу Digital Nauryz.

    Теги:
    Праздник Министерство по искусственному интеллекту Наурыз Искусственный интеллект ИИ Цифровизация
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают