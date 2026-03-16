Как изменилось празднование Наурыза за последние десятилетия

Возвращение Наурыза в общественную жизнь казахстанцев

Для казахского народа Наурыз — символ весеннего обновления, плодородия и начала новой жизни. Прежде чем казахстанцы начали отмечать этот праздник в современном виде, его традиции претерпели немало изменений.

По словам кандидата исторических наук, профессора Института истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова Аксункар Абдулиной, возрождение Наурыза в Казахстане началось в конце 1980-х годов и было связано с рядом важных исторических решений.

— В возрождении Наурыза большую роль сыграл известный государственный деятель, министр культуры Казахской ССР Узбекали Джанибеков. Он в 1988 году инициировал празднование Наурыза 22 марта. Официальный статус традиционный праздник приобрел по указу Президента Казахской ССР Нурсултана Назарбаева. В 2001 году Наурыз стал государственным праздником, а с 2009 года отмечался три дня подряд — 21, 22 и 23 марта. В 2010 году праздник Наурыз получил признание на международном уровне благодаря объявлению 21 марта Международным днем Наурыза на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, — рассказала историк Аксункар Абдулина.

До Октябрьской революции Наурыз был неофициальным, но сакральным праздником, говорит профессор. Для народа Наурыз являлся календарным торжеством, связанным с природными циклами и традициями предков.

По словам профессора-историка, в то время в праздновании участвовало все население аулов, тогда как сейчас Наурыз больше сосредоточен в городах с массовыми мероприятиями.

— Современный Наурыз включает элементы этнофестивалей, исторических реконструкций и театрализованных представлений, чего не было раньше. Сходства состоят в следующем: центральным символом праздника остается весеннее обновление, благословение старших, народные гуляния, угощения. По-прежнему проводятся национальные игры, конные соревнования, борьба, айтысы. Сохранились традиции приготовления наурыз-коже и общих застолий, — подчеркивает Аксункар Абдулина.

Как менялись традиции Наурыза

В период независимости различия в праздновании праздника связаны с его длительностью. До 2024 года Наурыз чаще всего отмечался 1-2 дня, теперь же восстановлен прежний цикл до 10 дней со всеми значимыми мероприятиями, которые имели место быть в разных регионах Казахстана.

— Например, из традиций Западного Казахстана включили празднование Амал-мейрамы или Көрісу-күн. 14 марта — день Көрісу күні (букв. «видеть друг друга» или «встречаться»). По древнему календарю, в этот день начинался третий месяц Амал, то есть весны. В этот день принято ходить друг к другу в гости и поздравлять друг друга с приходом весны, обменяться новостями, что было очень важно для кочевников, переживших в степи очередную зиму. Несмотря на изменения, Наурыз сохранил свою суть — это праздник весны, обновления и единства народа, — отметила кандидат исторических наук.

До Октябрьской революции Наурыз отмечался на всей территории Казахстана. Празднование начиналось с дня подготовки и очищения: люди убирали дома и дворы, готовили праздничные блюда, посещали родственников и обменивались угощениями.

Казахи проводили обряды очищения — разжигали костры, окропляли водой скот и жилища. На рассвете жители аула выходили в степь почтить солнце, очищали родники и высаживали деревья. Основные торжества проходили 22 марта.

Обязательно накрывали праздничный стол с традиционными блюдами: казы-карта, бауырсаками и сладостями. Наурыз-көже готовили из семи ингредиентов, символизирующих изобилие и благополучие в новом году. С числом семь у казахов была связана и традиция посещать семь домов, а также приглашать семь гостей. Люди поздравляли друг друга словами: «Наурыз құтты болсын!» и «Көктем туды!». Особое место занимал обряд көрісу — встреча и приветствие после долгой разлуки.

Праздник сопровождался айтысами, песнями и национальными играми: бәйге, көкпар, аударыспақ, қыз қуу. В завершение старейшины давали молодежи благословение — бата, а празднование продолжалось еще несколько дней с посещением соседних аулов и приемом гостей.

— Как мы видим, из современного формата праздника ушли именно те обряды, которые были связаны в древности с доисламскими верованиями (поклонение солнцу, культ плодородия), возникновение которых относится к занятиям казахов скотоводством и земледелием при полукочевом образе жизни. В связи с изменением быта и исламизацией казахов — в наше время на рассвете уже практически не выходят в степь для почитания солнца и очищения арыков, если только эти мероприятия не проводятся по инициативе акиматов во время субботников. Кроме того, не во всех населенных пунктах можно с размахом провести конные состязания и прочие соревнования, — отмечает Аксункар Абдулина.

Сегодня городская жизнь закономерно изменила формат праздника. Массовые концерты, фестивали и народные гуляния делают Наурыз заметным событием и помогают сохранять интерес к традициям, особенно среди молодежи и жителей городов.

В то же время важно, чтобы современные праздничные формы не подменяли собой содержательную сторону Наурыза, говорит эксперт.

— Существенным элементом праздника остаются его традиционные ценности: идея обновления и примирения, взаимные поздравления, угощение наурыз-көже, уважение к старшим, помощь нуждающимся, возрождение народных игр, обрядов и элементов традиционной культуры. Если эти составляющие сохраняются и органично включаются в программу современных празднований, то массовые мероприятия не отдаляют Наурыз от его корней, а, напротив, становятся одной из форм его актуализации в условиях современной жизни казахстанцев, — резюмирует Аксункар Абдулина.

Наурыз как часть национальной идентичности

По воспоминаниям члена научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана, кандидата исторических наук Айбека Шалгимбекова, первые празднования Наурыза в 1990-е годы выглядели иначе.

Тогда праздник только возвращался в общественное пространство и во многом носил декоративный характер.

— Первые праздники были немного декоративными — в городах проходили массовые шествия, театрализованные представления. Для многих это было чем-то новым, особенно в северных регионах. Но со временем Наурыз стал естественным явлением и действительно начал объединять людей в больших городах, — отметил Айбек Шалгимбеков.

Он также отметил, что в первые годы празднования Наурыза порой среди людей наблюдался формальный подход.

— Я помню начало 1990-х годов, когда сам был ведущим праздничных мероприятий. Иногда это происходило по сценарию и не всегда воспринималось людьми естественно. Но со временем праздник стал по-настоящему народным и долгожданным, — рассказал Айбек Шалгимбеков.

Эксперт считает, что важную роль в укреплении традиции сыграла смена поколений. Молодежь выросла уже в условиях независимого Казахстана и воспринимает праздник в качестве естественной части жизни.

— Сегодня значительная часть населения — это молодые люди. По статистике около 60 процентов жителей — это люди до 30 лет. Они выросли в этих условиях, видели этот праздник с детства, поэтому для них он уже не кажется чем-то искусственным, — пояснил Айбек Шалгимбеков.

По мнению историка, именно за последние десятилетия праздник окончательно сформировался и стал частью культурной идентичности страны. При этом исторические корни праздника всегда сохранялись в памяти старших поколений.

— Я отношусь к поколению 60-х годов. Мы этого праздника в детстве не видели. Но поколение наших родителей — люди 1920-х годов рождения эти традиции помнили и сохраняли. Благодаря этому многое передалось дальше, — рассказал Айбек Шалгимбеков.

По словам Айбека Шалгимбекова, Наурыз стал одним из элементов формирования национальной идентичности Казахстана. В последние годы наблюдается и возвращение некоторых традиционных элементов культуры — национальной одежды, кухни и казахских обычаев.

— Сегодня национальная одежда становится популярнее, появляются дни национальной одежды, развивается интерес к национальной кухне. Молодежь воспринимает это естественно, — отметил он.

Эксперт убежден: в будущем праздник Наурыз будет развиваться, используя современные технологии, в том числе с применением искусственного интеллекта.

