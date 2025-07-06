Али Хаменеи появился на публике впервые с начала войны с Израилем

Ранее сообщалось, что Израиль планировал ликвидацию Хаменеи во время войны с Ираном, но операция не состоялась.

В июне министр обороны Израиля Исраэль Кациранский сообщил, что иранский лидер ушел в глубокое подполье и прервал связи с новыми командирами Корпуса стражей Исламской революции, что сделало такую операцию невозможной.

— Хаменеи понял, что является целью, и ушел в глубокое укрытие. Он разорвал контакты с офицерами, пришедшими на смену ликвидированным, — пояснил министр.

Напомним, боевые действия были прекращены после вмешательства американской стороны, ударов США по иранским ядерным объектам и ответного удара Ирана по американской базе в Катаре.