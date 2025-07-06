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    05:11, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Али Хаменеи появился на публике впервые с начала войны с Израилем

    86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи принял участие в траурной церемонии в хосейние им. Имама Хомейни, передает агентство Kazinform со ссылкой на ИРНА.

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    Фото: ИРНА

    Ранее сообщалось, что Израиль планировал ликвидацию Хаменеи во время войны с Ираном, но операция не состоялась.

    В июне министр обороны Израиля Исраэль Кациранский сообщил, что  иранский лидер ушел в глубокое подполье и прервал связи с новыми командирами Корпуса стражей Исламской революции, что сделало такую операцию невозможной.

    — Хаменеи понял, что является целью, и ушел в глубокое укрытие. Он разорвал контакты с офицерами, пришедшими на смену ликвидированным, — пояснил министр.

    Напомним, боевые действия были прекращены после вмешательства американской стороны, ударов США по иранским ядерным объектам и ответного удара Ирана по американской базе в Катаре.

    Теги:
    Иран Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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