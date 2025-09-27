Актюбинские спасатели и добровольцы отстояли лес от огня
Накануне в окрестностях села Карабутак Каргалинского района Актюбинской области произошло возгорание сухой травы с переходом на травяной покров территории лесного фонда, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
В тушении пожара участвовали сотрудники ДЧС, лесного хозяйства, добровольного пожарного формирования «Ауыл құтқарушылары» — всего около 60 человек. В результате совместных усилий пожар был полностью ликвидирован.
Благодаря принятым мерам не допущено распространения огня на лес. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Ранее горевшую на склоне горы сухую траву потушили в Алматы.
