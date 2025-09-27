РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:46, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Актюбинские спасатели и добровольцы отстояли лес от огня

    Накануне в окрестностях села Карабутак Каргалинского района Актюбинской области произошло возгорание сухой травы с переходом на травяной покров территории лесного фонда, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Актюбинские спасатели и добровольцы отстояли лес от огня
    Фото: кадр из видео

    В тушении пожара участвовали сотрудники ДЧС, лесного хозяйства, добровольного пожарного формирования «Ауыл құтқарушылары» — всего около 60 человек. В результате совместных усилий пожар был полностью ликвидирован.

    Благодаря принятым мерам не допущено распространения огня на лес. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

    Ранее горевшую на склоне горы сухую траву потушили в Алматы.

    66 проектов по управлению отходами прорабатывают в Казахстане. Об этом стало известно после крупного пожара на полигоне твердых бытовых отходов под Алматы.

    Жанара Мухамедиярова
