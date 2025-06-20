Акции КМГ выросли на 2,4% на фоне роста цен на нефть

Валютный рынок

В четверг по итогам торгов курс по паре USD KZT незначительно вырос — до 519,65 тенге за доллар (+0,73 тенге) при снижении объёма торгов до 249 млн долларов (-84 млн).

Такая динамика во многом была обусловлена внутренними факторами спроса и предложения инвалюты. Основными причинами спроса на инвалюту могут выступать увеличение импорта на фоне ускорения освоения бюджетных средств и реализации крупных инвестиционных проектов, погашение и обслуживание внешнего долга, сезон отпусков, тогда как предложение может быть ограничено пониженными объёмами нетто-продаж инвалюты Нацбанком в июне. Из опубликованной статистики отметим, что индекс СЗПТ за последние две недели оставался на уровне 100,2 пункта.

Сегодня в фокусе внимания — публикация данных об основных показателях дифференциации доходов населения и использовании отдельных видов продукции (товаров) и сырья.

Денежный рынок

Ставки денежного рынка второй день подряд демонстрируют смешанную динамику. Доходность по TONIA снизилась с 15,59% до 15,52%, в то время как ставка SWAP-1D не изменилась в связи с празднованием Дня Свободы в США. Отметим, что общий объём торгов составил 546 млрд тенге (+100 млрд). Спрос на депозитном аукционе НБРК вырос на 921 млрд тенге — до 1,9 трлн тенге. Открытая позиция Нацбанка при этом сохранилась на уровне 8,2 трлн тенге.

Фондовый рынок

По итогам торгов четверга индекс KASE продемонстрировал умеренный рост, достигнув уровня 6 018 пунктов (+0,26%). Основной позитивный вклад в рост индекса внесли акции КМГ (+2,4%) на фоне ралли на нефтяном рынке. Остальные девять из десяти бумаг, входящих в индекс, показали незначительные изменения в пределах 0,1-0,5%. Отсутствие выраженного тренда в настроениях локальных инвесторов, вероятно, связано с завершением периода публикации финансовых результатов и объявлений о дивидендах «голубыми фишками». Соответственно, текущие колебания цен могут быть обусловлены ожиданиями отдельных участников рынка.

Нефть

Цены на нефть в четверг выросли примерно на 3% — до 78,9 долларa за баррель, после того как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился усилить военные действия против Ирана, а инвесторы внимательно следили за признаками возможного усиления вовлечённости США в конфликт. По словам министра обороны Израиля Исраэля Каца, Нетаньяху отдал приказ армии усилить удары по стратегическим объектам в Иране и правительственным целям в Тегеране. Решение Израиля об эскалации военной операции последовало после того, как, по сообщениям СМИ, иранская ракета поразила одну из крупнейших больниц в южном городе Беэр-Шева.

Рисковые активы

Фондовые площадки США были закрыты по случаю выходного дня в США. Азиатские фондовые индексы сегодня с утра демонстрировали разнонаправленную динамику на фоне неопределённости в настроениях инвесторов относительно возможного участия США в войне Израиля против Ирана. Инвесторы сохраняли осторожность после заявления Белого дома о том, что президент Дональд Трамп может принять решение о возможной атаке на Иран в течение ближайших двух недель, хотя он по-прежнему считает дипломатию возможным вариантом.

Защитные активы

Ключевые безрисковые инструменты продолжают демонстрировать разнонаправленную динамику в условиях сохраняющейся сложной геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Так, цены на золото снизились до 3 385 долларов за тройскую унцию (-0,7%) на фоне фиксации прибыли отдельными участниками, в то время как доходность по 10-летним гособлигациям США практически не изменилась и находится на уровне 4,39%. Индекс доллара США также остался без значительных изменений в период празднования Дня Свободы в США.

Ранее $1 млрд дополнительно требовали акционеры Карачаганака на строительство ГПЗ.