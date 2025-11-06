РУ
    Акимат объяснил появление сточных вод в дендропарке Шымкента

    В социальных сетях появилось видео, где автор утверждает, что в дендропарке после осадков «потоп, вонь, антисанитария и ходить невозможно», передает корреспондент агентства Kazinform.

    о
    кадр из видео

    Как сообщили в акимате, в ночь с 3 на 4 ноября из-за проливного дождя в Шымкенте на улице Толеметова временно снизилась пропускная способность канализационного коллектора диаметром 500 мм, что привело к скоплению дождевых вод возле проезжей части со стороны парка.

    — Заявка по данному инциденту поступила около 00:25, и уже в 01:00 на место выехала аварийная бригада ГКП «Су құбыры және канализация басқармасы». В результате оперативных работ засор коллектора был полностью устранен к 03:30. В настоящее время система функционирует в штатном режиме, — отметили в ведомстве.

    Ранее в социальных сетях вызвало широкий резонанс сообщение о строительстве на территории дендропарка. Горожане заявляли, что под строительство якобы отвели большую часть территории и вырубили деревья.

    Акимат, комментируя ситуацию, уточнил, что на территории дендропарка возведут библиотеку легких конструкций и Дом шахматистов — за счет инвестора, без передачи земли в частную собственность. Кроме того, компания BI Group выразила желание установить современную детскую игровую площадку. Власти заверили, что ни одно дерево вырублено не будет.

