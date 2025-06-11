Акимат высказался о застройке в Дендропарке Шымкента

По словам заместителя акима Сарсена Куранбека, ни одно дерево не будет вырублено, а объекты передадут в госсобственность. Дендропарк остается зоной отдыха для горожан, и все нововведения направлены на повышение комфорта посетителей, а не на коммерциализацию территории.

На брифинге с участием заместителя акима Шымкента Сарсена Куранбека был поднят резонансный вопрос, касающийся строительства объектов в Шымкентском дендрологическом парке. Журналистов интересовали детали проектов: какие сооружения появятся в зеленой зоне, из каких материалов они будут выполнены, кто будет реализатором и на каких условиях предоставлена земля.

Ответ чиновника был однозначным.

— Сразу поставим точку в этом вопросе. Ни один из городских парков Шымкента, включая Дендропарк, не будет передаваться в частную собственность — ни целиком, ни частично. Ни один клочок земли не будет отчужден. Все остается в коммунальной собственности, — подчеркнул Сарсен Куранбек.

В качестве примера он привел уже реализованный проект в Центральном парке, где по просьбе жителей был построен Дом шахматистов. Он выполнен из легких конструкций и может быть демонтирован в любой момент. Тем не менее, здание оказалось удобным, светлым, с базовой инфраструктурой и обслуживающим персоналом.

Аналогичная концепция будет реализована и в Дендропарке.

— Здесь также возводится библиотека из легких, экологичных материалов. Важно отметить: ни одного тенге из городского бюджета на это не тратится — все исключительно за счет частных инвестиций, — отметил заместитель акима.

Компания Marwin, известная своей культурной инициативой по продвижению идеи «Читающей нации», выразила желание построить на территории парка библиотеку и безвозмездно передать ее государству. По словам Куранбека, имя замакима и бизнесмена Руслана Берденова, с которым ассоциируют компанию, не должно вызывать опасений.

— Это не секрет. Руслан Берденов и его партнеры традиционно поддерживают социальные и культурные проекты. Их цель — развитие общественно значимой инфраструктуры. Библиотека будет служить горожанам, а земля останется в коммунальной собственности. Ни одно дерево при этом не будет вырублено, — заверил он.

Более того, власти готовы рассматривать предложения и от других бизнесменов.

— Если появятся дополнительные инициативы, например, по созданию летнего кафе или других объектов социальной направленности, мы готовы к диалогу. Главное условие — соблюдение интересов горожан и экологических норм, — добавил Куранбек.

Также стало известно, что компания BI Group выразила желание установить в парке современную детскую игровую площадку.

Ранее в социальных сетях появилось видео, вызвавшее обеспокоенность жителей. В нем утверждалось, что на территории парка вырубают деревья ради строительства. Однако руководство Дендропарка поспешило успокоить горожан, заявив, что речь идет о библиотеке, Доме шахматистов и небольшом фонтане.