Кому и под что отдали часть территории Дендропарка в Шымкенте

В соцсетях появилось видео, в котором жительница Шымкента выражает обеспокоенность состоянием дендропарка. Автор комментирует, что под строительство объекта якобы отвели большую площадь парка и даже вырубили деревья. По ее словам, состояние зеленых насаждений вызывает грусть и тревогу.

В официальном комментарии агентству Kazinform директор дендропарка Есдаулет Керимбекулы опроверг информацию о вырубке деревьев и рассказал, что именно планируется построить.

— На территории Шымкентского городского дендрологического парка ведется строительство библиотеки, Дома шахматистов и небольшого фонтана, который станет зоной отдыха для горожан и гостей города. Строительные работы организованы таким образом, чтобы не мешать посетителям и не наносить ущерб зеленым насаждениям. Мы подчеркиваем, что в ходе работ не было срублено ни одного дерева и не причинен вред окружающей среде, — отметил Е. Керимбекулы.

Также он пояснил, что ухудшение состояния газонов связано с высокой посещаемостью парка — массовыми мероприятиями, пикниками и прогулками. Все это, по его словам, привело к тому, что трава на многих участках вытоптана.

Впрочем, проблемы с зелеными насаждениями начались не вчера. Из-за засухи последних лет и отсутствия поливной воды, биологическое разнообразие парка сократилось в 2,5 раза. За три года без полноценного орошения погибло около 8 тысяч деревьев. Это произошло после того, как при строительстве транспортной развязки на пересечении проспекта Байдибек би и улицы Аргынбекова были повреждены водопроводные трубы.

По словам Есдаулета Керимбекулы, в 2025 году проблему удалось частично решить. Полив осуществляется через канал БМК, а также внедрена система автоматического орошения. На тех участках, где централизованного полива пока нет, сотрудники работают вручную — воду подвозят автоцистернами и поливают деревья ведрами.

Параллельно ведется работа по восстановлению зеленых зон. Недавно в питомник привезли саженцы 184 вида растений из разных регионов Казахстана и Узбекистана. Среди них — тополь, дуб, карагач, а также декоративные хвойные породы, подходящие для городского озеленения.

Напомним, Шымкентский дендропарк был основан в 1979 году на месте бывшей свалки. В годы расцвета он занимал 151 га, насчитывал более 500 тысяч деревьев, свыше тысячи видов кустарников, включая редкие и экзотические породы, встречающиеся только там.

Напомним, что 28 соток дендропарка, незаконно переданные частникам в 2005 году, удалось вернуть в госсобственность в прошлом году.

Ранее сообщалось, о поэтапном проведении ремонтных работ в Центрального парке Астаны.