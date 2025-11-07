Акимат нарушил Земельный кодекс в Туркестанской области

В ходе проверки, проведенной специализированной природоохранной прокуратурой Туркестанской области, выявлены нарушения требований Земельного кодекса со стороны акимата Сайрамского района.

Как показал анализ, 21 предприниматель, занимавшийся добычей щебня на общей площади 523 гектара, был неправомерно ограничен в пользовании своими земельными участками. При этом официальная процедура изъятия земель для государственных нужд не проводилась, что является прямым нарушением законодательства.

— Кроме того, установлено, что 20 гектаров неосвоенной земли, принадлежащей крестьянскому (фермерскому) хозяйству, были изъяты акиматом в одностороннем порядке — постановлением, выходящим за рамки его полномочий. Таким образом, предприниматели были незаконно лишены права землепользования, — сообщили в надзорном органе.

По итогам проверки прокуратура внесла протест, в результате которого незаконные постановления акимата были отменены. Права предпринимателей восстановлены.

Напомним, в Казахстане ужесточили наказание за вмешательство в предпринимательскую деятельность. С начала года зафиксировано 98 случаев незаконного давления на бизнес. По 92 делам вынесены административные решения, виновные привлечены к ответственности, наложены штрафы на общую сумму 18 миллионов тенге.