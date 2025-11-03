РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    09:49, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Наказание за вмешательство в бизнес ужесточили в РК: наложены штрафы на 18 млн тенге

    В Казахстане за 9 месяцев текущего года зафиксировано 98 случаев незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

    вмешательство в бизнес
    Фото: Freepik

    Из них 92 административных производства рассмотрены, виновные лица привлечены к ответственности, наложены штрафы на сумму 18 млн тенге.

    К примеру, в столице сотрудник земельного департамента предписал предпринимателю демонтировать принадлежащие ему конструкции, превысив свои полномочия.

    В Павлодарской области руководитель управления сельского хозяйства обязал акимов требовать от сельхозтоваропроизводителей документы, не предусмотренные программой льготного кредитования.

    В Мангистауской области управление госдоходов незаконно сняло предпринимателя с учета НДС.

    В Актюбинской области недропользователю необоснованно отказано в выделении участка по контракту.

    В области Жетысу заместитель акима района незаконно потребовал перенести автовокзал предпринимателя за пределы города.

    По всем фактам виновные привлечены к административной ответственности.

    За аналогичный период прошлого года зафиксировано 49 случаев незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность, что говорит об активизации выявления правонарушений в этом направлении.

    В начале текущего года в ст.173 Кодекса об административных правонарушениях внесены изменения, направленные на усиление ответственности за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность. Поправки вступили в силу в марте, расширили круг лиц, подлежащих ответственности, и ужесточили меры воздействия за действия (бездействия), препятствующие законной работе бизнеса.

    Напоминаем, если вы столкнулись с незаконным вмешательством в предпринимательскую деятельность, обращайтесь за консультацией и правовой поддержкой в сall-центр Генеральной прокуратуры (тел.: 8(7172) 30-17-93, 8-702-629-75-61).

    Чиновники Малый и средний бизнес Генпрокуратура Закон и право Бизнес
    Автор
