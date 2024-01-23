Аким Алматы проводит экстренное совещание оперативного штаба

Аким Алматы Ерболат Досаев в штабе с 00:20 часов проводит экстренное совещание оперативного штаба, где обсуждается дальнейший план действий. Об этом сообщает пресс-служба акимата города, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Все системы жизнеобеспечения города подключены. Департамент полиции города работает в штатном режиме. Все школы и детсады открыты, работают пункты сбора населения. Служба скорой медицинской помощи и все многопрофильные стационары, в том числе специализированные стационары, детские стационары, организации родовспоможения города работают в усиленном режиме, — проинформировали в пресс-службе акимата Алматы.

Акимат убедительно просит жителей и гостей не верить и не распространять недостоверную информацию, а также просит доверять только официальным источникам.

Напомним, сильное землетрясение магнитудой MPV 6,7 произошло в Алматы. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома. Стоит отметить, что землетрясение ощущалось также в области Жетысу.

Позже в ДЧС сообщили, что повторных толчков не прогнозируется.

В свою очередь в акимате Алматы заявили, что пункты сбора населения открыты.