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    02:22, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Аким Алматы проводит экстренное совещание оперативного штаба

    Досаев
    Фото: акимат Алматы

    Аким Алматы Ерболат Досаев в штабе с 00:20 часов проводит экстренное совещание оперативного штаба, где обсуждается дальнейший план действий. Об этом сообщает пресс-служба акимата города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Все системы жизнеобеспечения города подключены. Департамент полиции города работает в штатном режиме. Все школы и детсады открыты, работают пункты сбора населения. Служба скорой медицинской помощи и все многопрофильные стационары, в том числе специализированные стационары, детские стационары, организации родовспоможения города работают в усиленном режиме, — проинформировали в пресс-службе акимата Алматы.

    Акимат убедительно просит жителей и гостей не верить и не распространять недостоверную информацию, а также просит доверять только официальным источникам.

    Напомним, сильное землетрясение магнитудой MPV 6,7 произошло в Алматы. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома. Стоит отметить, что землетрясение ощущалось также в области Жетысу.

    Позже в ДЧС сообщили, что повторных толчков не прогнозируется.

    В свою очередь в акимате Алматы заявили, что пункты сбора населения открыты.

    Теги:
    Ерболат Досаев Землетрясение Алматы Землетрясение Акимат Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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