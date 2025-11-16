Аэропорт в Зайсане откроют в 2026 году: почему стройка идет с отставанием

Новый аэропорт на месте старого аэродрома

Аэропорт в приграничном районе строят на месте бывшего военного аэродрома близ села Сатпай — в 25 километрах от города Зайсан. Место выбрали не случайно.

Здесь ровный рельеф, рядом трасса республиканского значения Омск–Майкапчагай и достаточно свободных площадей для будущего расширения. Участок под строительство занимает 184 гектара.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— Работы стартовали в марте этого года, и за несколько месяцев удалось завершить два из четырех этапов проекта. Построены взлетно-посадочная полоса длиной 2,2 километра, рулежная дорожка, перрон, проложены внешние инженерные сети, освещение и ливневая канализация, — рассказали в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО.

Сейчас на объекте задействовано 145 единиц техники, и трудятся больше 300 человек. Для них построили благоустроенное общежитие, чтобы организовать работу вахтовым методом.

Почему стройка пошла с задержкой

Главная причина задержек — сложность проекта, который создавался буквально «с чистого листа». По словам подрядчиков, аэропорт Зайсана проектируется и возводится почти одновременно.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Это ускорило начало стройки, но потребовало постоянной координации между инженерами, геодезистами и строителями.

— Проектировщики задержали часть документации, нам пришлось начинать основные работы параллельно с ними. Это, конечно, создает трудности, приходится все сверять и перестраивать. Но у нас есть опыт — компания уже строила аэропорты в Семее и Усть-Каменогорске. Процесс уже стабилизировался, материалы поступают вовремя, техника работает без простоев. Дольше всего мы ждали проект самого здания аэропорта. Сейчас он проходит госэкспертизу, — рассказал руководитель проекта строительства Ербол Тажибаев.

При этом он отмечает, что и проектировщиков понимает. Им приходится максимально ускоряться. Обычно целый год дается только на изготовление проекта.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Логистика и трудный грунт

К трудностям добавилась здесь и логистика. Стройматериалы на объект доставляют из Усть-Каменогорска, а это расстояние почти в 500 километров.

И по плохим дорогам время в пути достигало 10-12 часов — трасса Омск — Майкапчагай находилась в процессе реконструкции.

Поэтому приходилось преодолевать множество объездных путей. Но с октября проезд открыт. И темпы заметно выросли.

К тому же, на площадке главное — качество работ. И спешка может быть опасной, объект — стратегический. Дополнительное время заняли демонтаж старых конструкций от бывшего аэродрома, и замена грунта.

— Под будущей взлетно-посадочной полосой пришлось полностью заменить грунт на глубину до двух метров. Мы бутовали основание камнем, сверху уложили песчано-гравийную смесь, щебень и три слоя асфальтобетона. Такое покрытие выдержит даже крупные самолеты, — рассказал начальник строительного участка Сабит Сахариянов.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

«Пусть позже, зато основательно»

В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО уточнили, что сейчас идёт третий этап — возведение аэровокзального комплекса, командно-диспетчерского пункта и объектов аэронавигации.

Фундамент терминала готов, возводятся стены и перекрытия. Местные жители относятся к задержке с пониманием.

— Конечно, всем хочется, чтобы аэропорт открыли быстрее. Но видно, что строят основательно, не на скорую руку. Лучше пусть позже, зато качественно, — говорят жители Зайсана.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Новый объект ждут и предприниматели.

— Мы ждали этот аэропорт давно. Это не просто здание — это новые возможности, рабочие места и развитие туризма. Для такого удаленного района, как наш, это жизненно необходимо, — добавляет предпринимательница Айгуль Амирова.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Темпы строительства: Зайсан — 70%, Катон-Карагай — 50%

По данным подрядчика, готовность объекта в Зайсане сегодня — около 70 процентов. Следующей весной начнутся отделочные и пусконаладочные работы, благоустройство территории.

В Катон-Карагайском районе, где тоже идет строительство аэропорта, работа продвигается медленнее — там зима пришла раньше, снег выпал уже в начале октября.

На сегодня выполнено около 50 процентов работ, но подрядчики уверяют, что основную часть земляных операций завершили до холодов.

— Реализация идет с учетом климатических условий. Завершение ключевых этапов позволит уже в 2026 году организовать регулярные авиарейсы, — сообщили в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Туризм и новые возможности

Аэропорт в Зайсане рассчитан на прием четырех самолетов одновременно. Пассажирский терминал площадью около четырех тысяч квадратных метров сможет обслуживать до 150 человек в час.

В будущем длину полосы планируют увеличить до трех километров — для приема международных рейсов.

— Зайсан ежегодно посещают около 23 тысяч туристов, но после ввода аэропорта этот поток может вырасти почти в шесть раз — до 136 тысяч. Новый аэропорт должен стать не только точкой притяжения туристов, но и важным транспортным узлом для юго-востока Казахстана, соединяющим регион с Усть-Каменогорском, Алматы и соседними странами, — поделились в акимате области.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

В целом же, воздушная гавань в Зайсане — это один из трех крупных авиационных проектов, запущенных по поручению Главы государства в туристических зонах.

Второй аэропорт возводится в Катон-Карагайском районе, третий — в курортной зоне Кендерли в Мангистау. Все они имеют стратегическое значение для развития внутреннего туризма и транспортной доступности страны.

Если не возникнет новых задержек, уже осенью 2026 года на каждом из новых объектов смогут приземлиться первые самолеты.

Ранее сообщалось, что по поручению Президента модернизируют аэропорт Астаны — он будет обслуживать 12 млн пассажиров в год.