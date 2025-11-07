РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:17, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Поручения Президента: аэропорт Астаны будет обслуживать 12 млн пассажиров в год

    Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития международного аэропорта города Астаны в рамках задач, поставленных Главой государства по созданию международного авиационного хаба, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Поручения Президента: аэропорт Астаны будет обслуживать 12 млн пассажиров в год
    Фото: Правительство РК

    В ходе совещания Премьер-министру доложили о завершении в срок планового ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Астаны, что повысило надежность инфраструктуры и безопасность полетов. Аким города Астаны Женис Касымбек проинформировал о планах по дальнейшей реконструкции и укреплению материально-технической базы воздушной гавани.

    Проектом предусмотрено строительство новой взлетно-посадочной полосы, ремонт перронов, терминалов и обновление технических средств. Кроме того, планируется развитие инфраструктуры, включающей логистические комплексы, склады, отели, офисы и административные здания. На сегодняшний день аэропорт обслуживает порядка 9 млн пассажиров в год. Реализация проекта позволит нарастить мощности в среднем до 12 млн пассажиров в ближайшие несколько лет.

    В ходе совещания участники обсудили вопросы привлечения инвесторов для дальнейшего развития аэропорта и интерес со стороны крупных международных корпораций.

    По итогам совещания Премьер-министр поручил Министерству транспорта и акимату города Астаны держать на контроле вопрос реализации проекта, направленного на развитие авиационного потенциала столицы.

    Напомним, ранее мы писали, что аэропорт Астаны завершил ремонт взлетно-посадочной полосы.

    Теги:
    Правительство РК Астана Аэропорт Олжас Бектенов
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают