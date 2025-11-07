Поручения Президента: аэропорт Астаны будет обслуживать 12 млн пассажиров в год

В ходе совещания Премьер-министру доложили о завершении в срок планового ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Астаны, что повысило надежность инфраструктуры и безопасность полетов. Аким города Астаны Женис Касымбек проинформировал о планах по дальнейшей реконструкции и укреплению материально-технической базы воздушной гавани.

Проектом предусмотрено строительство новой взлетно-посадочной полосы, ремонт перронов, терминалов и обновление технических средств. Кроме того, планируется развитие инфраструктуры, включающей логистические комплексы, склады, отели, офисы и административные здания. На сегодняшний день аэропорт обслуживает порядка 9 млн пассажиров в год. Реализация проекта позволит нарастить мощности в среднем до 12 млн пассажиров в ближайшие несколько лет.

В ходе совещания участники обсудили вопросы привлечения инвесторов для дальнейшего развития аэропорта и интерес со стороны крупных международных корпораций.

По итогам совещания Премьер-министр поручил Министерству транспорта и акимату города Астаны держать на контроле вопрос реализации проекта, направленного на развитие авиационного потенциала столицы.

