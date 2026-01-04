РУ
    12:07, 04 Январь 2026 | GMT +5

    Аэропорт Павлодара модернизируют за счет возвращенных активов

    По поручению Президента реконструкцию аэропорта Павлодара профинансируют за счет возвращенных активов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Primeminister.kz.

    Аэропорт Павлодара Павлодар әуежайы
    Фото: Kazinform

    — В рамках исполнения поручения Главы государства и реализации Концепции развития транспортно-логистического потенциала РК в Павлодарской области приступают к модернизации аэропорта. Проект предусматривает реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона. Финансирование проекта осуществляется за счет Специального государственного фонда. Правительством на эти цели выделено 9,3 млрд тенге, — говорится в сообщении. 

    Как отмечают в Правительстве, реализация проекта позволит принимать современные типы воздушных судов без ограничений по взлетной массе. С учетом географического расположения Павлодара это повысит транзитный потенциал региона. Ожидается, что обновление инфраструктуры также будет способствовать росту пассажиропотока, улучшению транспортной доступности области и развитию деловой активности.

    Фото: Артем Викторов / Kazinform

    Ключевой целью проекта является приведение параметров аэропорта в соответствие с требованиями международных стандартов ICAO.

    Основные виды запланированных работ:

    • Реконструкция и расширение взлетно-посадочной полосы с 45 до 60 метров;
    • Обновление покрытия рулежной дорожки и перрона;
    • Модернизация системы энергоснабжения;
    • Установка нового светосигнального оборудования и системы видеонаблюдения по периметру.

    В связи с необходимостью проведения ремонтных работ и обеспечения безопасности полетов с апреля прошлого года деятельность аэропорта временно приостановлена. До этого момента воздушная гавань обслуживала регулярные рейсы по направлениям Астана и Алматы.

    Ранее мы писали, когда завершат реконструкцию аэропорта Павлодара. 

    Напомним, 3 января Президент Казахстана внес поправки в закон о возврате незаконно приобретенных активов. 

    Махаббат Сыздыкова
