    11:06, 03 Январь 2026 | GMT +5

    Президент Казахстана внес поправки в закон о возврате незаконно приобретенных активов

    Глава государства подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного Суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    возврат активов
    Коллаж: Kazinform

    Текст Закона публикуется в печати.

    Как отмечается в заключении Комитета Сената, поправки направлены на повышение прозрачности и эффективности процесса возврата незаконно приобретенных активов, а также на реализацию поручений Главы государства, вытекающих из Послания народу Казахстана, которые предусматривают:

    • установление обязательства по опубликованию информации о принятых мерах по возврату государству незаконно приобретенных активов, об их результатах, использовании возвращенных активов в интересах граждан и государства, а также о принятых системных мерах по исключению причин и условий, способствующих незаконному приобретению и выводу активов;
    • регламентацию содержания соглашений, предусматривающих инвестирование средств в национальную экономику, строительство социально-культурных объектов или иной вклад в социально-экономическое развитие страны;
    • установление порядка заключения иных соглашений и нормы о непризнании незаконными активов, добровольно возвращённых государству.

    Ранее сообщалось, что возвращенные активы пойдут на реализацию 465 проектов в регионах Казахстана.

     

    Махаббат Сыздыкова
    Автор
