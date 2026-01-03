Президент Казахстана внес поправки в закон о возврате незаконно приобретенных активов

Текст Закона публикуется в печати.



Как отмечается в заключении Комитета Сената, поправки направлены на повышение прозрачности и эффективности процесса возврата незаконно приобретенных активов, а также на реализацию поручений Главы государства, вытекающих из Послания народу Казахстана, которые предусматривают:

установление обязательства по опубликованию информации о принятых мерах по возврату государству незаконно приобретенных активов, об их результатах, использовании возвращенных активов в интересах граждан и государства, а также о принятых системных мерах по исключению причин и условий, способствующих незаконному приобретению и выводу активов;

регламентацию содержания соглашений, предусматривающих инвестирование средств в национальную экономику, строительство социально-культурных объектов или иной вклад в социально-экономическое развитие страны;

установление порядка заключения иных соглашений и нормы о непризнании незаконными активов, добровольно возвращённых государству.

Ранее сообщалось, что возвращенные активы пойдут на реализацию 465 проектов в регионах Казахстана.