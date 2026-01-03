11:06, 03 Январь 2026 | GMT +5
Президент Казахстана внес поправки в закон о возврате незаконно приобретенных активов
Глава государства подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного Суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
Как отмечается в заключении Комитета Сената, поправки направлены на повышение прозрачности и эффективности процесса возврата незаконно приобретенных активов, а также на реализацию поручений Главы государства, вытекающих из Послания народу Казахстана, которые предусматривают:
- установление обязательства по опубликованию информации о принятых мерах по возврату государству незаконно приобретенных активов, об их результатах, использовании возвращенных активов в интересах граждан и государства, а также о принятых системных мерах по исключению причин и условий, способствующих незаконному приобретению и выводу активов;
- регламентацию содержания соглашений, предусматривающих инвестирование средств в национальную экономику, строительство социально-культурных объектов или иной вклад в социально-экономическое развитие страны;
- установление порядка заключения иных соглашений и нормы о непризнании незаконными активов, добровольно возвращённых государству.
Ранее сообщалось, что возвращенные активы пойдут на реализацию 465 проектов в регионах Казахстана.