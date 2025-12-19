Когда завершат реконструкцию аэропорта Павлодара
Сроки запуска воздушной гавани в Павлодаре и обновление железнодорожного вокзала и станций в регионе уточнил аким Павлодарской области Асаин Байханов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам акима, подготовительные работы для ремонта павлодарского аэропорта начали ещё в сентябре 2024 года.
— Для развития авиаперевозок в прошлом году начата реконструкция взлетно-посадочной полосы павлодарского аэропорта. С апреля этого года года воздушная гавань была закрыта для проведения более технически сложных работ. Авиасообщения в аэропорту возобновят в августе 2026 года, — сообщил глава региона.
Общая стоимость проекта реконструкции составляет 16,4 млрд тенге.
Кроме того, в области продолжают обновление железнодорожной инфраструктуры. В этом году за счет средств АО НК «Қазақстан темір жолы» ведётся модернизация железнодорожного вокзала Аксу, а также станций Калкаман, Шидерты, Карасор и Бозшаколь.
Общий объем финансирования этих работ составляет 583 млн тенге.
Завершить модернизацию вокзала в Аксу планируют в 2026 году, а работы на станциях до конца текущего года.
Ранее аким региона сообщил, что новый мост через Иртыш планируют достроить в Павлодаре к 2027 году.