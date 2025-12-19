Когда завершат реконструкцию аэропорта Павлодара

По словам акима, подготовительные работы для ремонта павлодарского аэропорта начали ещё в сентябре 2024 года.

— Для развития авиаперевозок в прошлом году начата реконструкция взлетно-посадочной полосы павлодарского аэропорта. С апреля этого года года воздушная гавань была закрыта для проведения более технически сложных работ. Авиасообщения в аэропорту возобновят в августе 2026 года, — сообщил глава региона.

Общая стоимость проекта реконструкции составляет 16,4 млрд тенге.

Кроме того, в области продолжают обновление железнодорожной инфраструктуры. В этом году за счет средств АО НК «Қазақстан темір жолы» ведётся модернизация железнодорожного вокзала Аксу, а также станций Калкаман, Шидерты, Карасор и Бозшаколь.

Общий объем финансирования этих работ составляет 583 млн тенге.

Завершить модернизацию вокзала в Аксу планируют в 2026 году, а работы на станциях до конца текущего года.

Ранее аким региона сообщил, что новый мост через Иртыш планируют достроить в Павлодаре к 2027 году.