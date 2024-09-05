Аэропорт Астаны не изменит часы работы во время Игр кочевников

V Всемирные игры кочевников, открытие которых пройдёт 8 сентября в Астане, не повлияют на работу столичного аэропорта, передает корреспондент агентства Kazinform.

С 7 по 9 сентября включительно международный аэропорт Астаны будет работать без ограничений в полном штатном режиме. Такого же расписания будет придерживаться и столичный вокзал.

Тем временем в рамках проведения Всемирных игр кочевников с целью обеспечения общественного порядка и безопасности Министерство внутренних дел РК перешло на усиленный вариант несения службы по всей стране.

Открытие игр состоится 8 сентября на стадионе «Астана арена». По предварительным прогнозам, в дни проведения Игр столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 гостиницах, где им предоставят полноценное питание.

Ранее сообщалось, что спрос на авиабилеты в Казахстан вырос из-за проведения международного события. Наибольший интерес к посещению Казахстана проявляют туристы из Индии, Германии, США, Турции и Южной Кореи.

В столице также будет открыт этноаул «Вселенная кочевников», где посетители смогут ознакомиться с культурой и традициями казахского народа, а также с культурой стран-участниц.