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    15:15, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Аэропорт Астаны не изменит часы работы во время Игр кочевников

    аэропорт Астаны
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

     V Всемирные игры кочевников, открытие которых пройдёт 8 сентября в Астане, не повлияют на работу столичного аэропорта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    С 7 по 9 сентября включительно международный аэропорт Астаны будет работать без ограничений в полном штатном режиме. Такого же расписания будет придерживаться и столичный вокзал.

    Тем временем в рамках проведения Всемирных игр кочевников с целью обеспечения общественного порядка и безопасности Министерство внутренних дел РК перешло на усиленный вариант несения службы по всей стране.

    Открытие игр состоится 8 сентября на стадионе «Астана арена». По предварительным прогнозам, в дни проведения Игр столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 гостиницах, где им предоставят полноценное питание.

    Ранее сообщалось, что спрос на авиабилеты в Казахстан вырос из-за проведения международного события. Наибольший интерес к посещению Казахстана проявляют туристы из Индии, Германии, США, Турции и Южной Кореи.

    В столице также будет открыт этноаул «Вселенная кочевников», где посетители смогут ознакомиться с культурой и традициями казахского народа, а также с культурой стран-участниц.

    Теги:
    Всемирные игры кочевников Туризм Спорт Авиация Ж/Д Билеты Аэропорт Игры кочевников
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
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