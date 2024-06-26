Адвокат Бишимбаева: Одна из присяжных незаконно обсуждала свое участие в деле в соцсетях

Адвокат Куандыка Бишимбаева Ерлан Газымжанов заявил, что одна из присяжных заседателей во время слушания дела через соцсети без разрешения судьи вступала в контакт с лицами, не входящими в состав суда, и обсуждала с ними вопрос своего участия в уголовном деле, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам стороны защиты, одна из присяжных заседателей нарушила нормы УПК РК, так как контактировала с пользователями соцсетей, рассказывала про судебное разбирательство, подписывалась на каналы участников дела.

- Это присяжный заседатель под номером 4. Со своего аккаунта оставила комментарий о том, что она была выбрана в качестве присяжного заседателя и заявила, что выборы были честными и открытыми. Под комментарием присяжного несколько пользователей начали оказывать на нее давление. Также присяжный заседатель в ходе слушания подписалась на аккаунт эксперта Тахира Халимназарова, который активно критиковал заключение московских экспертов по делу, - заявил Газымжанов.

По его словам, присяжный заседатель подписалась на аккаунт потерпевшего Айтбека Амангельды, где он представлял информацию об обстоятельствах дела в своей интерпретации.

Адвокат заявил, что данное нарушение является одним из основанием для изменения приговора Бишимбаеву.

Ранее в суде Газымжанов сообщил, что обнаружил 20 нарушений, допущенных судом первой инстанции, и указал их в своей апелляции.

Напомним, что постановлением судьи от 11 июня дело назначено к рассмотрению на 26 июня 2024 года в 10:00. Заседание будет проходить в здании суда города Астаны по адресу: ул. Г. Алиева 6, блок В. 13 мая 2024 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен

приговор в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова.

Судья Айжан Кульбаева приговорила Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой. Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к 4 годам колонии средней безопасности за укрывательство особо тяжкого преступления.

После оглашения приговора, в установленные сроки законом поступили апелляционные жалобы на приговор от осужденных и их защитников.



