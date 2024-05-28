Дело Бишимбаева: в суд Астаны поступила апелляция

В столичный суд по уголовным делам поступила апелляционная жалоба по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева и его брата Бахытжана Байжанова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Информация появилась на сайте судебного кабинета. Сообщается, что апелляция была подана 27 мая, однако кем — неизвестно.

Напомним, 13 мая судья Айжан Кульбаева приговорила Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой.

Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к четырем годам колонии средней безопасности за укрывательство особо тяжкого преступления.



