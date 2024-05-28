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    18:36, 27 Май 2024 | GMT +6

    Дело Бишимбаева: в суд Астаны поступила апелляция

    Куандык Бишимбаев
    Kоллаж: Canva

    В столичный суд по уголовным делам поступила апелляционная жалоба по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева и его брата Бахытжана Байжанова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Информация появилась на сайте судебного кабинета. Сообщается, что апелляция была подана 27 мая, однако кем — неизвестно. 

    Напомним, 13 мая судья Айжан Кульбаева приговорила Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой.

    Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к четырем годам колонии средней безопасности за укрывательство особо тяжкого преступления.

    Теги:
    Куандык Бишимбаев Бытовое насилие Закон и право Суд присяжных Астана Убийство Суды Дело Бишимбаева
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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