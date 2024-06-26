Суд над Бишимбаевым покажут в прямом эфире 26 июня

26 июня в 10:00 пройдет первое заседание апелляционной инстанции по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Его так же будут транслировать в онлайн-режиме, передает агентство Kazinform.

— Судебное заседание по уголовному делу в отношении К.Бишимбаева состоится завтра, 26 июня 2024 года в 10:00. Учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству, Верховным Судом принято решение о продолжении онлайн-трансляции судебных заседаний апелляционной инстанции, — говорится в сообщении.

Онлайн-трансляцию судебного заседания покажут на YouTube-канале Верховного Суда и АО «Агентство Хабар».

Напомним, что постановлением судьи от 11 июня дело назначено к рассмотрению на 26 июня 2024 года в 10:00. Заседание будет проходить в здании суда города Астаны по адресу: ул. Г. Алиева 6, блок В.

13 мая 2024 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова.

Судья Айжан Кульбаева приговорила Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой.

Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к 4 годам колонии средней безопасности за укрывательство особо тяжкого преступления.

После оглашения приговора, в установленные сроки законом поступили апелляционные жалобы на приговор от осужденных и их защитников.

В своих апелляционных жалобах они просили оправдать Бакытжана Байжанова ввиду отсутствия в его действиях состава преступления, изменить приговор в части обвинения по п.5 ч.2 ст.99 УК, переквалифицировав действия Куандыка Бишимбаева на ч.3 ст.106 УК со снижением наказания в соответствии с измененной квалификацией, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение.