Адвокат Бишимбаева заявил о 20 нарушениях суда при вынесении приговора

В столичном суде проходит первое заседание апелляционной инстанции по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Первым в суде выступил адвокат экс-министра Ерлан Газымжанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Адвокат защиты заявил, что не согласен с вынесенным Бишимбаеву приговором.

- Я считаю его незаконным и подлежащим изменению в части убийства с переквалификацией на статью 106 УК «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности», снижение наказания в соответствии с измененной квалификацией, а по статье «Истязание» я считаю, что приговор подлежит отмене и дело подлежит направлению на новое рассмотрение, - заявил Ерлан Газымжанов.

По его словам, изменение и отмена приговора возможно, так как он выявил 20 нарушений, допущенных судом первой инстанции, и указал их в своей апелляции.

Первым серьезным нарушением адвокат назвал отвод судом некоторых кандидатов при формировании коллегии присяжных заседателей.

- Судья самоличным решением начинает выявлять у кого есть дети, сыновья, приблизительно возраста подсудимых, и из 20 кандидатов она отвела 4 кандидата, у троих из которых были сыновья. Таким образом, если бы судья не нарушила бы порядок формирования коллегии присяжных и действовала бы по закону, из этих 4 кандидатов кто-то мог бы попасть в основной состав и голосовать. Приговор и вердикт мог бы быть другим, - заявил Газымжанов.

Напомним, что постановлением судьи от 11 июня дело назначено к рассмотрению на 26 июня 2024 года в 10:00. Заседание будет проходить в здании суда города Астаны по адресу: ул. Г. Алиева 6, блок В. 13 мая 2024 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова.

Судья Айжан Кульбаева приговорила Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой.

Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к 4 годам колонии средней безопасности за укрывательство особо тяжкого преступления.

После оглашения приговора, в установленные сроки законом поступили апелляционные жалобы на приговор от осужденных и их защитников.



