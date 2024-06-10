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    11:20, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    90 домов построят в Каратобинском районе ЗКО до конца августа

    90 домов построят в Каратобинском районе ЗКО до конца августа
    Фото: Министерство промышленности и строительства РК

    90 домов построят в Каратобинском районе Западного Казахстана до конца августа текущего года, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и строительства РК.

    В ведомстве отметили, что в целях ликвидации последствий паводков активно принимает меры для ускорения работ.

    - В селе Коржын Каратобинского района ведутся строительные работы 90 домов для пострадавших от паводков граждан. Процесс строительства можно наблюдать онлайн через портал gov.kz в режиме онлайн. Завершение строительных работ планируется в августе. Кроме того, в 13 домах уже закончен ремонт, - говорится в сообщении.

    Согласно данным Ситуационного центра МПС РК, в Западно-Казахстанской области проведено техническое обследование 3 332 объектов. По результатам обследований, запланированы следующие меры:

    • построить 401 дом;
    • приобрести 1 497 домов;
    • провести ремонтные работы в 1 434 домах.

    Ранее сообщалось, что для мониторинга строительства новых жилых домов установлено 16 камер видеонаблюдения в 8 населенных пунктах области. Также, в других районах пострадавшие от паводка уже начали получать ключи от новых домов в Западно-Казахстанской области. 

    Теги:
    ЗКО Регионы Казахстана Видеонаблюдение Регионы Министерство промышленности и строительства Жилье Строительство Западно-Казахстанская область Паводки
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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