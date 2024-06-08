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    18:26, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Ход строительства домов смогут отследить по видеокамерам пострадавшие от наводнения в ЗКО

    ЗКО, село Подстёпное
    Фото: gov.kz

    В Западно-Казахстанской области полным ходом идут работы по восстановлению пострадавших от паводка регионов, в том числе по строительству жилья для пострадавших от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Для мониторинга строительства новых жилых домов установлено 16 камер видеонаблюдения в 8 населенных пунктах области.

    В частности, в селе Коржын Каратобинского района установлено 2 видеокамеры, в селах Уленты и Булдырты Сырымского района — 4, в населенных пунктах Анкаты и Подстёпное Теректинского района — 4, в селах Аксу, Кентубек и Пугачев Бурлинского района — 6 видеокамер.

    С помощью видеокамер любой желающий может контролировать строительные работы в круглосуточном режиме, пройдя по ссылке.

    — Казахстанцы в онлайн режиме могут отслеживать прогресс строительства жилья для пострадавших от паводка. Это обеспечит прозрачность строительства, также позволит контролировать качество работы, — сказал Нурлан Нурсултан, руководитель управления цифровых технологий ЗКО.

    Теги:
    ЗКО Регионы Казахстана Видеонаблюдение Компенсация Жилье Видео Строительство Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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