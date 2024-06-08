Ход строительства домов смогут отследить по видеокамерам пострадавшие от наводнения в ЗКО

В Западно-Казахстанской области полным ходом идут работы по восстановлению пострадавших от паводка регионов, в том числе по строительству жилья для пострадавших от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Для мониторинга строительства новых жилых домов установлено 16 камер видеонаблюдения в 8 населенных пунктах области.

В частности, в селе Коржын Каратобинского района установлено 2 видеокамеры, в селах Уленты и Булдырты Сырымского района — 4, в населенных пунктах Анкаты и Подстёпное Теректинского района — 4, в селах Аксу, Кентубек и Пугачев Бурлинского района — 6 видеокамер.

С помощью видеокамер любой желающий может контролировать строительные работы в круглосуточном режиме, пройдя по ссылке.