    21:24, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    83 села остаются негазифицированными в Жамбылской области

    Несмотря на то, что уровень газификации региона достиг 91,3%, десятки населенных пунктов все еще остаются без природного газа — подключение ждут 109 тысяч человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Газификация
    Фото: pexels

    В Жамбылской области продолжается поэтапная газификация населенных пунктов. По данным центра проектного управления и цифровизации Жамбылской области, на конец 2025 года в регионе остаются негазифицированными 83 села, где проживает свыше 109 тысяч человек.

    Чтобы как-то решить проблему работы ведутся по разным направлениям. Сообщается, что в 35 населенных пунктах ведется строительство газопроводов. Еще по 24 селам местные власти ждут деньги — завершена проектно-сметная документация и направлены бюджетные заявки на финансирование. Разработка проектов продолжается еще по 3 селам.

    По информации специалистов, 21 населенный пункт с численностью жителей менее 200 человек включен в план газификации на более поздние годы.

    Ранее стало известно, что в Жамбылской области обнаружены залежи газа.

    В QazaqGaz рассказали, что в 2025 году свыше 12 млн казахстанцев обеспечены газом.

