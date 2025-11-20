83 села остаются негазифицированными в Жамбылской области

В Жамбылской области продолжается поэтапная газификация населенных пунктов. По данным центра проектного управления и цифровизации Жамбылской области, на конец 2025 года в регионе остаются негазифицированными 83 села, где проживает свыше 109 тысяч человек.

Чтобы как-то решить проблему работы ведутся по разным направлениям. Сообщается, что в 35 населенных пунктах ведется строительство газопроводов. Еще по 24 селам местные власти ждут деньги — завершена проектно-сметная документация и направлены бюджетные заявки на финансирование. Разработка проектов продолжается еще по 3 селам.

По информации специалистов, 21 населенный пункт с численностью жителей менее 200 человек включен в план газификации на более поздние годы.

Ранее стало известно, что в Жамбылской области обнаружены залежи газа.

В QazaqGaz рассказали, что в 2025 году свыше 12 млн казахстанцев обеспечены газом.