75 деятелей культуры и искусства получили госстипендии от имени Президента РК

Ежегодное присуждение стипендий является еще одним свидетельством особого внимания государства к творческому сообществу и молодым талантам, а также признанием их вклада в развитие отечественной культуры и ее продвижение на международной арене.

В этом году государственной поддержкой отмечены 75 человек. В их числе Марфуга Айтхожа, Олжас Сулейменов, Геннадий Балаев, Акуштап Бактыгереева, Смагул Елубай, Шайза Ахметова, Алтыншаш Джаганова, Габбас Кабышулы, Тынымбай Нурмаганбетов, Гульнар Салыкбаева, Кайрат Байбосынов, Камилла Ли, Досхан Жолжаксынов, Нургали Нусипжан, Жангали Жузбай, Юрий Клушкин и другие. Отдельно отмечены и молодые таланты, включая оперную певицу Марию Мудряк, актрису театра Алтынай Нурбек, актера театра и кино Базила Султангазы, актрис Самал Еслямову, Екатерину Максим и других.

Подобная мера поддержки государства направлена на повышение профессионального мастерства деятелей культуры, реализацию новых идей и проектов.

Ерлан Карин отметил, что одним из ключевых приоритетов политики Президента Касым-Жомарта Токаева является последовательная поддержка деятелей культуры и искусства, а также дальнейшее развитие инфраструктуры отрасли. Государственные меры направлены на расширение возможностей для творчества, укрепление единства культурного многообразия страны и продвижение культуры Казахстана на международной арене.

Церемония вручения государственных стипендий в области культуры ранее состоялась в Астане.