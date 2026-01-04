719 тонн дубайского шоколада было продано в DubaiDutyFree в 2025 году

На 9,85% вырос объем продаж Dubai Duty Free в 2025 году, достигнув рекордных 2,4 млрд долларов. Стабильный рост показали все ключевые категории товаров. Парфюмерия (18,45% от общего объема продаж) «принесла» 438,6 млн долларов, алкоголь (12,22%) — 290,6 млн долларов, золото (10,3%) — 245,6 млн, табачные изделия — 242,08 млн.

Высокие продажи кондитерских изделий обеспечил «дубайский шоколад». Всего в 2025 году в Duty Free было продано 719 тонн этого лакомства, включая батончики Patchi Pistachio Kunafa Bar и шоколад Habibe Chocolate, на сумму 231,64 млн долларов.

Напомним, что в 2025 году в Дубае начали ездить беспилотные такси.

В планах на ближайшее будущее — два крупнейших девелоперских проекта: элитный жилой комплекс от Mercedes-Benz и гигантский молл с проезжей частью.