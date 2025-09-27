700 млрд тенге направили на поддержку АПК в этом году по программе «Кең дала»

Заблаговременное финансирование позволяет аграриям эффективно подготовиться к новому сельскохозяйственному сезону, приобрести горюче-смазочные материалы по благоприятным ценам, закупить удобрения, провести ремонт техники и сформировать необходимый запас семян. Доступ к ресурсам в этот период является ключевым фактором для успешного проведения посевной кампании.

— Механизм раннего финансирования был впервые запущен в конце ноября 2024 года и сразу показал высокую востребованность. Программа предлагает льготную ставку вознаграждения 5% годовых. Для решения вопроса нехватки залогового обеспечения предусмотрен действенный механизм: в случае необходимости, до 85% от суммы займа может быть покрыто гарантией Фонда «Даму». Финансирование осуществляется через широкую сеть филиалов АКК и финансовых институтов-партнеров по всей стране, — отметили в Миньсельхозе.

Последовательная работа обеспечивает устойчивый рост объемов поддержки. Если в 2022 году на программу «Кең дала» было направлено 140 млрд тенге, то в текущем 2025 году запланировано направить 700 млрд тенге, из которых уже выдано более 500 млрд тенге.

По информации МСХ РК, эта динамика отражает расширение системных мер поддержки аграрного сектора. Для подачи заявок на участие в программе «Кең дала 2» аграрии могут обратиться в региональные филиалы АО «Аграрная кредитная корпорация». Подробная информация доступна на сайте Agrocredit.kz и по номерам Call-центра: 5353 (Kcell, Activ, Beeline) и +7 775 007 68 07 (Tele2, Altel).