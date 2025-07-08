65 нарушений правил пользования поливной водой выявлены в Туркестанской области

Глава ведомства Нуржан Нуржигитов провел в регионе совещание по вопросам борьбы с «теневым» рынком воды с участием руководителей местных правоохранительных органов.

Из выявленных 65 фактов 61 нарушение касается самовольной замены выращиваемых культур на более влаголюбивые без согласования с поставщиком поливной воды. В трех случаях имел место полив рисовых полей без заключения договора на подачу воды.

На совещании был заслушан отчет по работе мониторинговой группы, созданной министерством с целью выявления незаконного водозабора в Туркестанской области.

По итогам совещания водное ведомство и руководители правоохранительных органов региона договорились объединить усилия в борьбе с незаконным использованием воды. Министр Нуржан Нуржигитов отметил, что это станет важным шагом в реализации поручения Главы государства, данного им в Послании народу Казахстана, по обеспечению законности, порядка и полной ликвидации «теневого» рынка воды.

— Для реализации поручения Главы государства по ликвидации «теневого» рынка воды нашим министерством принят ряд мер. Созданы четыре рабочие группы, ведущие постоянный мониторинг водных объектов, усилена ответственность за нарушение водного законодательства, приняты правила пользования поливной водой. Правоохранительные органы играют важную роль в обеспечении справедливого распределения поливной воды и борьбе с ее незаконным использованием. Включение представителей органов правопорядка в состав мониторинговых групп повысит их эффективность, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Напомним, 10 июня текущего года вступили в силу правила пользования поливной водой. Правилами предусмотрены штрафные санкции в двукратном размере от утвержденного тарифа за потребление воды без договора. За изменение вида выращиваемых культур без согласования с поставщиком воды полагается штраф в полтора раза выше утвержденного тарифа.

Также вступил в силу новый Водный кодекс. Согласно документу, бассейновые инспекции наделены функциями надзора, в соответствии с которыми принимают меры оперативного реагирования. Также внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ужесточение ответственности за нарушения в водной сфере.

Ранее мы сообщали, что более чем на 90% завершены три проекта по реконструкция ирригационных и дренажных систем в Туркестанской области.