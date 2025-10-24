63 профессиональных праздника отмечаются в Казахстане

Ерлан Карин напомнил, что 2025 год объявлен Президентом Годом рабочих профессий. В систему государственных наград добавлены 9 новых почетных званий: для ученых и изобретателей, инженеров, архитекторов и строителей, горняков и шахтеров, геологов, работников промышленной, транспортной, аграрной и водной отраслей.

Кроме того, в стране отмечаются 63 профессиональных праздника, особое значение придается Дню труда. Каждый год государственными наградами отмечаются граждане, которые своим трудом вносят личный вклад в развитие страны.

Накануне Дня Республики Президентом подписан Указ о награждении государственными наградами более 500 работников различных отраслей, 138 представителей трудовых династий, свыше 200 ученых, педагогов, медиков.

Наивысшей госнаградой, званием «Қазақстанның Еңбек ері» удостоены механизатор М.Каражуманов и шахтер С. Чернобай, которые имеют многолетний стаж работы и являются представителями трудовых династий.

Напомним, ранее Президент присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» представителям аграрной и горнодобывающей отраслей.