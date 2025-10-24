08:03, 24 Октябрь 2025 | GMT +5
Президент присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» представителям аграрной и горнодобывающей отраслей
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О награждении государственными наградами Республики Казахстан», передает агенство Kazinform со ссылкой на Акорду.
За выдающиеся заслуги в производственной деятельности, особый вклад в развитие агропромышленного комплекса и горнодобывающей отрасли высшая степень отличия — звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия — Золотой звезды и ордена «Отан» присвоена механизатору КТ «Мамбетов и К» в Северо-Казахстанской области Каражуманову Мурату Кенесовичу и начальнику участка шахты «Шахтинская» УД АО «Qarmet» в Карагандинской области Чернобаю Сергею Петровичу.