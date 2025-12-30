60 человек эвакуировали при пожаре в девятиэтажке в Уральске

Силами МЧС по лестничному маршу с использованием спасательных колпаков были спасены 10 человек, в том числе 5 детей. Ещё 45 человек, включая 10 детей, были эвакуированы.

На месте организован обогрев жильцов на базе вахтовых автомобилей ДЧС и в/ч 20982 МЧС РК.

Пожар ликвидирован на площади 20 кв.м. Пострадавших нет.

Ранее крупный пожар произошел на рынке в Атырау: огонь охватил 500 квадратных метров.