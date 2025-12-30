РУ
    03:00, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    60 человек эвакуировали при пожаре в девятиэтажке в Уральске

    В городе Уральск в микрорайоне Кунаева в девятиэтажном многоквартирном жилом доме произошел пожар. Возгорание возникло в квартире на 5-м этаже, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Фото: МЧС РК

    Силами МЧС по лестничному маршу с использованием спасательных колпаков были спасены 10 человек, в том числе 5 детей. Ещё 45 человек, включая 10 детей, были эвакуированы.

    На месте организован обогрев жильцов на базе вахтовых автомобилей ДЧС и в/ч 20982 МЧС РК.

    Пожар ликвидирован на площади 20 кв.м. Пострадавших нет.

    Ранее крупный пожар произошел на рынке в Атырау: огонь охватил 500 квадратных метров.

    Пожар Спасение Уральск ЗКО Регионы Казахстана Западно-Казахстанская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
