РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:08, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Крупный пожар на рынке в Атырау: огонь охватил 500 квадратных метров

    В Атырау по пр. Бейбарыс, поступило сообщение о том, что на территории одного из рынков горели бутики по продаже вещей, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК

    п
    Фото: МЧС РК

    По прибытию первых расчетов МЧС установлено что открытым пламенем горят бутики контейнерного типа имелась угроза распространения огня на соседние бутики, сообщили в ведомстве.

    — Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить дальнейшего распространения огня на соседние бутики и ликвидировать пожар в кратчайшие сроки на площади 500 кв.м, — говорится в сообщении МЧС.

    На месте пожара был создан оперативный штаб и четыре боевых участка. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

    Ранее, пожар в трехэтажном здании в Астане тушили по повышенному рангу.

    Теги:
    Атырауская область Атырау МЧС Пожар Регионы Происшествия
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают