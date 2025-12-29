Крупный пожар на рынке в Атырау: огонь охватил 500 квадратных метров

По прибытию первых расчетов МЧС установлено что открытым пламенем горят бутики контейнерного типа имелась угроза распространения огня на соседние бутики, сообщили в ведомстве.

— Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить дальнейшего распространения огня на соседние бутики и ликвидировать пожар в кратчайшие сроки на площади 500 кв.м, — говорится в сообщении МЧС.

На месте пожара был создан оперативный штаб и четыре боевых участка. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Ранее, пожар в трехэтажном здании в Астане тушили по повышенному рангу.