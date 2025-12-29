07:08, 29 Декабрь 2025 | GMT +5
Крупный пожар на рынке в Атырау: огонь охватил 500 квадратных метров
В Атырау по пр. Бейбарыс, поступило сообщение о том, что на территории одного из рынков горели бутики по продаже вещей, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК
По прибытию первых расчетов МЧС установлено что открытым пламенем горят бутики контейнерного типа имелась угроза распространения огня на соседние бутики, сообщили в ведомстве.
— Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить дальнейшего распространения огня на соседние бутики и ликвидировать пожар в кратчайшие сроки на площади 500 кв.м, — говорится в сообщении МЧС.
На месте пожара был создан оперативный штаб и четыре боевых участка. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
