    11:31, 28 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пожар в трехэтажном здании в Астане тушат по повышенному ранг

    Горит трехэтажное здание на улице Ыкылас Дукенулы в районе Сарыарка, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Пожар в Астане тушат по повышенному рангу
    Фото: МЧС РК

    Как отметили в ведомстве, информация о пострадавших не поступала.

    Пожар в Астане тушат по повышенному рангу
    Фото: МЧС

    На месте создан штаб пожаротушения, на тушении задействовано 100 человек личного состава и 24 единиц техники. 

    — Введены стволы, обеспечена бесперебойная подача воды, — говорится в сообщении.

    Пожар в Астане тушат по повышенному рангу
    Фото: МЧС

    Два дня назад в Астане огнеборцы МЧС локализовали возгорание кровли ресторана, расположенного на улице Динмухамеда Конаева. 

    Диана Калманбаева
    Автор
