Пожар в трехэтажном здании в Астане тушат по повышенному ранг

Как отметили в ведомстве, информация о пострадавших не поступала.

Фото: МЧС

На месте создан штаб пожаротушения, на тушении задействовано 100 человек личного состава и 24 единиц техники.

— Введены стволы, обеспечена бесперебойная подача воды, — говорится в сообщении.

Фото: МЧС

Два дня назад в Астане огнеборцы МЧС локализовали возгорание кровли ресторана, расположенного на улице Динмухамеда Конаева.