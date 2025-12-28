11:31, 28 Декабрь 2025 | GMT +5
Пожар в трехэтажном здании в Астане тушат по повышенному ранг
Горит трехэтажное здание на улице Ыкылас Дукенулы в районе Сарыарка, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.
Как отметили в ведомстве, информация о пострадавших не поступала.
На месте создан штаб пожаротушения, на тушении задействовано 100 человек личного состава и 24 единиц техники.
— Введены стволы, обеспечена бесперебойная подача воды, — говорится в сообщении.
Два дня назад в Астане огнеборцы МЧС локализовали возгорание кровли ресторана, расположенного на улице Динмухамеда Конаева.