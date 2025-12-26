Пожар на крыше ресторана тушат в Астане по повышенному рангу

Как сообщили в МЧС, на месте происшествия спасатели работают по повышенному рангу. Информация о пострадавших на номер 112 не поступала.

— По уточненным данным по улице Динмухамеда Конаева в одном из ресторанов произошло возгорание наружной обшивки дома и утеплителя вытяжной системы. Пострадавших нет, — отметили в пресс-службе.

Фото: МЧС

Ранее в Астане произошло возгорание кровли 4-х этажного комплекса гостиницы «Аксу».