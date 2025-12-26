13:22, 26 Декабрь 2025 | GMT +5
Пожар на крыше ресторана тушат в Астане по повышенному рангу
В Астане огнеборцы МЧС локализовали возгорание кровли ресторана, расположенного на улице Динмухамеда Конаева, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в МЧС, на месте происшествия спасатели работают по повышенному рангу. Информация о пострадавших на номер 112 не поступала.
— По уточненным данным по улице Динмухамеда Конаева в одном из ресторанов произошло возгорание наружной обшивки дома и утеплителя вытяжной системы. Пострадавших нет, — отметили в пресс-службе.
Ранее в Астане произошло возгорание кровли 4-х этажного комплекса гостиницы «Аксу».