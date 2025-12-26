РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:22, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пожар на крыше ресторана тушат в Астане по повышенному рангу

    В Астане огнеборцы МЧС локализовали возгорание кровли ресторана, расположенного на улице Динмухамеда Конаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пожар на крыше ресторана тушат в Астане по повышенному рангу
    Фото:МЧС

    Как сообщили в МЧС, на месте происшествия спасатели работают по повышенному рангу. Информация о пострадавших на номер 112 не поступала.

    — По уточненным данным по улице Динмухамеда Конаева в одном из ресторанов произошло возгорание наружной обшивки дома и утеплителя вытяжной системы. Пострадавших нет, — отметили в пресс-службе.

    Пожар на крыше ресторана тушат в Астане по повышенному рангу
    Фото: МЧС

    Ранее в Астане произошло возгорание кровли 4-х этажного комплекса гостиницы «Аксу».

    Пожар на крыше ресторана тушат в Астане по повышенному рангу
    Фото: МЧС
    Теги:
    МЧС Пожар Происшествия, ЧС Астана Происшествия
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают